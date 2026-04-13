Зінченко "виграв" вибори в Угорщині: у мережі вірусить мем з гравцем збірної України
- Парламентські вибори в Угорщині відбулися 12 квітня 2026 року, де опозиція здобула більшість у парламенті.
- Після виборів у соцмережах поширився мем про схожість українського футболіста Олександра Зінченка з угорським політиком Петером Мадяром.
Парламентські вибори в Угорщині, які відбулися в неділю, 12 квітня, викликали велику увагу. Про них активно говорили як до, так і після голосування.
Футбольний світ також не став винятком. У соцмережі Threads поширюються жарти про те, що український футболіст збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко має схожість із кандидатом у прем'єр-міністри Угорщини Петером Мадяром. Детальніше про це розповість 24 Канал.
Яка реакція на схожість Зінченка з Мадяром?
В Угорщині відбулися парламентські вибори, де головна боротьба точилася між партією влади "Фідес" Віктора Орбана та опозиційною проєвропейською "Тисою" Петра Мадяра.
За попередніми даними, опозиція здобула більшість у парламенті, повідомляє Reuters.
Після цього в соцмережах поширився мем, у якому українського футболіста Зінченка порівнюють з угорським політиком Мадяром через схожу зовнішність.
У жартівливій формі користувачі писали, що Зінченко нібито не грає через "важливі справи" в Угорщині, поєднує кар'єру футболіста з політикою, а його дружина "стає першою леді".
Як порівнюють Зінченка та Мадяра / Фото скриншот Threads
Хто раніше робив заяву стосовно виборів в Угорщині?
На тлі виборчої кампанії резонанс викликала заява в інстаграмі президента футбольного клубу Ференцварош Габора Кубатова. Він публічно підтримав чинну владу та закликав не голосувати за опозицію, аргументуючи це ризиками нібито перенаправлення державних коштів в Україну.