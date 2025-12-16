Вічні рекорди Шумахера у Формулі-1, які не змогли побити Гемілтон і Ферстаппен

Міхаель Шумахер є одним з найвидатніших пілотів Формули-1. Німецький гонщик свого часу неодноразово переписував історію "королівських перегонів".

"Червоний барон" не виступає у Формулі-1 з 2012 року, але деякі досягнення легенди автоспорту так ніхто й не зміг перевершити. Які рекорди фантастичного "Шумі" досі залишаються непобитими – розповідає 24 канал.

Який рекорд у Шумахера за кількістю чемпіонств?

Німецький пілот розпочав кар'єру у Формулі-1 у 1991 році, дебютувавши у команді Jordan. Проте перше чемпіонство легенді автоспорту підкорилося лише через три роки в команді Bennetton.

Шумахер у Bennetton / Фото Getty Images

У 1995 році Шумахер теж тріумфував у "королівських перегонах". Однак вже на початку 2000-х років автогонщик повністю домінував у Формулі-1, вигравши п'ять титулів поспіль з 2000 по 2004 рік.

Як писав Autosport.com, відразу три пілоти могли побити рекорд, зокрема Себастьян Феттель, Льюїс Гемілтон і Макс Ферстаппен. Усі троє гонщиків протягом 2010 – 2024 років здобували по 4 титули поспіль.

Шумахер у Ferrari / Фото Getty Images

Цього року до "вічного" рекорду Шумахера наблизився Ферстаппен, який у 2021 році в останній гонці завадив Гемілтону взяти 5-й титул підряд. Однак у 2025 році Макс програв титул Ландо Норрісу з різницею у 2 очки.

Хто з пілотів Формули-1 здобував 4 титули поспіль:

Хуан-Мануель Фанхіо (1954 – 1957)

Себастьян Феттель (2010 – 2013)

Льюїс Гемілтон (2017 – 2020)

Макс Ферстаппен (2021 – 2024)

До речі. Льюїс Гемілтон у 2020 році зміг повторити інший рекорд Шумахера, вигравши 7 титулів чемпіона світу. Наразі британець виступає за Ferrari, з якою Шумахер і здобув 5 титулів поспіль.

Чи побили досягнення Шумахера за кількістю найшвидших кіл?

Шумахер потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, як гонщик з найбільшою кількістю найшвидших кіл у Формулі-1. Перше найшвидше коло німець встановив на гран-прі у Бельгії у 1992 році через рік після дебюту у "королівських перегонах".

Швидкість кола німецького пілота становила 350 – 360 кілометрів на годину. Рекорд легенди автоспорту може побити Гемілтон, який має 68 найшвидших кіл у кар'єрі та досі виступає у Формулі-1 за "Феррарі".

Що відомо про кількість "хет-триків" Шумахера?

Також "Шумі" потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, як пілот з найбільшою кількістю "хет-триків" у "королівських перегонах" (поул – перемога – найшвидше коло) – 22.

Шумахер на подіумі / Фото Getty Images

Досягнення німецькому пілоту підкорилося у період з 15 травня 1994 року до 16 липня 2006 року. Перший "хет-трик" він оформив на гран-прі Монако у 1994 році.

Найближчим переслідувачем німця є Гемілтон. За інформацією Stats F1, британський пілот має у своєму активі – 16 хет-триків. Також у Ферстаппена – 14.

Чи перевершили рекорд Шумахера за кількістю подіумів?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, починаючи з гран-прі США у 2001 році та до перегонів у Японії у 2002 році, "Червоний барон" 19 разів поспіль завершував перегони у першій трійці.

Другим після "Шумі" знову йде Гемілтон, який має у своєму активі 16 подіумів поспіль у своїй кар'єрі.

Що відомо про рекорди Шумахера на гран-прі?

Шумахер є рекордсменом за кількістю перемог на гран-прі у бельгійському Спа-Франкоршамі. Відповідно до даних на офіційному сайті Формули-1 німецький пілот шість разів фінішував першим – друге місце у Айртона Сенни, який тріумфував у п'яти гонках.

Шумахер на трасі Спа-Франкоршам / Фото Getty Images

Також німецький пілот має найбільшу кількість перемог на трасі в Імолі – 7 перемог. Друге місце у Сенни, який 6 разів тріумфував на гран-прі в Емілії-Романії.

До слова. Бразильський пілот Сенна загинув 1 липня 1994 року на трасі в Імолі, влетівши у бетонні бар'єри. А Шумахер здобув перемогу на тих трагічних перегонах і вперше став чемпіоном світу у тому році.

Зазначимо, що за інформацією ABC, досягнення Шумахера на гран-прі Франції на трасі Маньї-Кур теж залишається неперевершеним – 8 звитяг. Тоді як друге місце посідає Ален Прост, який здобув 6 перемог. Та слід звернути увагу, що з 2022 року етапу у Франції немає у календарі Формули-1.

