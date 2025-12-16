Вечные рекорды Шумахера в Формуле-1, которые не смогли побить Хэмилтон и Ферстаппен
- Михаэль Шумахер удерживает рекорд по наибольшему количеству чемпионских титулов подряд в Формуле-1, выиграв 5 титулов с 2000 по 2004 год, который до сих пор не смог превзойти ни один пилот.
- Шумахер также имеет рекорды по наибольшему количеству быстрых кругов, "хет-триков" и подиумов подряд в Формуле-1, которые остаются непревзойденными даже известными пилотами, как Льюис Хэмилтон.
Михаэль Шумахер является одним из величайших пилотов Формулы-1. Немецкий гонщик в свое время неоднократно переписывал историю "королевских гонок".
"Красный барон" не выступает в Формуле-1 с 2012 года, но некоторые достижения легенды автоспорта так никто и не смог превзойти. Какие рекорды фантастического "Шуми" до сих пор остаются непобитыми – рассказывает 24 канал.
Какой рекорд у Шумахера по количеству чемпионств?
Немецкий пилот начал карьеру в Формуле-1 в 1991 году, дебютировав в команде Jordan. Однако первое чемпионство легенде автоспорта покорилось лишь через три года в команде Bennetton.
В 1995 году Шумахер тоже торжествовал в "королевских гонках". Однако уже в начале 2000-х годов автогонщик полностью доминировал в Формуле-1, выиграв пять титулов подряд с 2000 по 2004 год.
Как писал Autosport.com, сразу три пилота могли побить рекорд, в частности Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Все трое гонщиков в течение 2010 – 2024 годов получали по 4 титула подряд.
В этом году к "вечному" рекорду Шумахера приблизился Ферстаппен, который в 2021 году в последней гонке помешал Хэмилтону взять 5-й титул подряд. Однако в 2025 году Макс проиграл титул Ландо Норрису с разницей в 2 очка.
Кто из пилотов Формулы-1 получал 4 титула подряд:
- Хуан-Мануэль Фанхио (1954 – 1957)
- Себастьян Феттель (2010 – 2013)
- Льюис Хэмилтон (2017 – 2020)
- Макс Ферстаппен (2021 – 2024)
Кстати. Льюис Хэмилтон в 2020 году смог повторить другой рекорд Шумахера, выиграв 7 титулов чемпиона мира. Сейчас британец выступает за Ferrari, с которой Шумахер и получил 5 титулов подряд.
Побили ли достижения Шумахера по количеству самых быстрых кругов?
Шумахер попал в Книгу рекордов Гиннеса, как гонщик с наибольшим количеством самых быстрых кругов в Формуле-1. Первый самый быстрый круг немец установил на гран-при в Бельгии в 1992 году через год после дебюта в "королевских гонках".
Скорость круга немецкого пилота составляла 350 – 360 километров в час. Рекорд легенды автоспорта может побить Хэмилтон, который имеет 68 самых быстрых кругов в карьере и до сих пор выступает в Формуле-1 за "Феррари".
Что известно о количестве "хет-триков" Шумахера?
Также "Шуми" попал в Книгу рекордов Гиннеса, как пилот с наибольшим количеством "хет-триков" в "королевских гонках" (поул – победа – самый быстрый круг) – 22.
Достижение немецкому пилоту покорилось в период с 15 мая 1994 года до 16 июля 2006 года. Первый "хет-трик" он оформил на гран-при Монако в 1994 году.
Ближайшим преследователем немца является Хэмилтон. По информации Stats F1, британский пилот имеет в своем активе – 16 хет-триков. Также у Ферстаппена – 14.
Превзошли ли рекорд Шумахера по количеству подиумов?
Как говорится в статье на Википедии, начиная с гран-при США в 2001 году и до гонки в Японии в 2002 году, "Красный барон" 19 раз подряд завершал гонки в первой тройке.
Вторым после "Шуми" снова идет Хэмилтон, который имеет в своем активе 16 подиумов подряд в своей карьере.
Что известно о рекордах Шумахера на гран-при?
Шумахер является рекордсменом по количеству побед на гран-при в бельгийском Спа-Франкоршами. Согласно данным на официальном сайте Формулы-1 немецкий пилот шесть раз финишировал первым – второе место у Айртона Сенны, который торжествовал в пяти гонках.
Также немецкий пилот имеет наибольшее количество побед на трассе в Имоле – 7 побед. Второе место у Сенны, который 6 раз торжествовал на гран-при в Эмилии-Романии.
К слову. Бразильский пилот Сенна погиб 1 июля 1994 года на трассе в Имоле, влетев в бетонные барьеры. А Шумахер одержал победу на тех трагических гонках и впервые стал чемпионом мира в том году.
Отметим, что по информации ABC, достижения Шумахера на гран-при Франции на трассе Маньи-Кур тоже остается непревзойденным – 8 побед. Тогда как второе место занимает Ален Прост, который получил 6 побед. Но следует обратить внимание, что с 2022 года этапа во Франции нет в календаре Формулы-1.
Что известно о Шумахере после завершения карьеры?
Шумахер завершил карьеру в 2012 году. Уже через год произошла трагическая ситуация с участием легенды автоспорта, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись головой о камень за пределами трассы на лыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.
В 2019 году "Красный барон" вышел из комы, но его когнитивные навыки были нарушены. Недавно стало известно, что бывший пилот общается только с помощью глаз, а его состояние остается тяжелым.
Сейчас Шумахер борется за свою жизнь. Отметим, что жена немца Коринна ограничила круг людей, которые могут увидеть легенду Формулы-1.