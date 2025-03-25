"Відмазка вже готова": експерт оцінив перспективи збірної України у відборі на ЧС-2026

Збірна України з футболу напередодні дізналася останнього суперника у груповому раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Він визначився у протистоянні Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй.

"Ле Бле" змогли здолати свого суперника за сумою двох матчів і стали четвертим учасником квартету D. Своїми очікуваннями від майбутнього протистояння Україна – Франція поділився колишній форвард Динамо Віктор Леоненко.

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Невтішний прогноз від Леоненка

Епатажний експерт заявив, що "синьо-жовті" майже не матимуть шансів на успіх, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express. Проте у звичному для себе стилі додав, що статусніший суперник у групі має потішити нашу національну команду, адже в неї зі старту вже є відмазка.

Мбаппенко (Кіліан Мбаппе) в матчі з Україною покращуватиме свою бомбардирську статистику, якщо буде здоровий. Наші футболісти та тренерський штаб мають радіти, що Франція дісталася. Відмазка вже готова: "Це ж майже чемпіони світу". А якщо вдало зіграють, то Ребров знову буде класним. Безпрограшний варіант,

– заявив Леоненко.

Зазначимо, що у групі D відбору на ЧС-2026 зіграють: Франція, Україна, Ісландія та Азербайджан. Всі матчі групового етапу відбудуться восени 2025 року.

До слова. Напередодні аналітики оцінили шанси збірної України пробитися на майбутній Мундіаль. Вони вважають найбільш ймовірним сценарієм вихід "синьо-жовтих" у плей-оф відбору.

Зазначимо, що перший матч кваліфікації на ЧС-2026 Україна проведе 5 вересня на умовно домашньому полі. Її суперником буде збірна Франції.