Зустріч із Мбаппе та "вікінгами": збірна України дізналась суперників у відборі на ЧС-2026

У неділю, 23 березня, збірна України розгубила переможний результат першої гри проти Бельгії та залишилась у дивізіоні "В" Ліги націй. Також "синьо-жовті" дізнались імена усіх своїх опонентів у відборі чемпіонату світу-2026.

Останнім учасником квартету "D" стала збірна Франції. "Ле Бле" за сумою двох чвертьфінальних матчів вибила Хорватію, пише 24 Канал.

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Усі суперники України

Команда Дідьє Дешама програла першу гру 0:2, але в основний час домашнього матчу оформила ідентичну перемогу, перевівши протистояння у додаткові тайми, а згодом у серію пенальті. У футбольній фортуні француи були сильнішими 5:4.

Саме завдяки цьому проходу Франція стала останнім учасником групи, де гратиме Україна, у відборі на ЧС-2026 з футболу.

Також у квартет "D" потрапили збірні Азербайджану та Ісландії.

Також визначився й календар ігор України у кваліфікації ЧС. Перший матч "синьо-жовті" зіграють 5 вересня проти Франції. Це буде номінально домашня гра для нашої збірної.



Календар матчів збірної України у відборі ЧС-2026 / Фото УАФ

Відбір Україна закриє домашнім матчем проти Ісландії 16 листопада.