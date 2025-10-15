Збірна України з футболу напередодні провела два матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу. "Синьо-жовті" в них здолали Ісландію (5:3) та Азербайджан (2:1).

Завдяки цьому наша національна команда змогла покращити своє турнірне становище після провального старту відбору. Напередодні перспективи збірної України потрапити на світову першість оцінив легендарний український тренер Віталій Кварцяний, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Яку пораду Кварцяний дав Реброву?

Досвідчений фахівець вважає, що "синьо-жовті" ще мають шанси повторити досягнення команди Олега Блохіна та вийти на чемпіонат світу напряму з першого місця у групі D. Він закликав Сергія Реброва не вдаватися до прагматизму, а ставити максимальні цілі на завершальний етап відбору.

"Свого часу Сергій Ребров грав у збірній під керівництвом Олега Блохіна, який перед відбірним турніром ЧС-2006 сказав, що команда вийде на чемпіонат світу з першого місця. Наставник виконав обіцянку й це, в підсумку, стало найвищим результатом в історії. Ми тоді увійшли до вісімки кращих збірних планети.

Напевно, нинішній тренер пам'ятає максималізм Блохіна, тож чому б і зараз не замахнутися на те, щоб виграти свою відбірну групу та напряму потрапити на Мундіаль, оскільки ці стикові матчі нам не завжди вдаються. Франції досить складно далися два поєдинки проти Ісландії (2:1 і 2:2). Ці результати дають привід говорити про те, що з французами можна грати та перемагати", – вважає Кварцяний.

Довідка. У відборі на ЧС-2006 збірна України посіла перше місце у групі з Туреччиною, Данією, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном. Той вихід залишається єдиним поки для "синьо-жовтих" в історії на світову першість з футболу.

Нагадаємо, що головним героєм останніх двох матчів у складі команди Сергія Реброва став Руслан Маліновський, який забив три голи та віддав один асист. За це він отримав визнання від статистичного порталу SofaScore, потрапивши у команду тижня за підсумками поєдинків європейських збірних у кваліфікації до ЧС-2026.

Що потрібно збірній України для виходу на ЧС-2026?