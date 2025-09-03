3 вересня, 19:00
Календар матчів України у відборі на ЧС-2026 з футболу
Основні тези
- Україна проведе шість матчів у відборі на ЧС-2026, починаючи з матчу проти Франції 5 вересня 2023 року.
- Команда завершить відбірковий турнір домашньою грою проти Ісландії 16 листопада 2025 року.
- Україна лише раз грала на чемпіонаті світу у 2006 році, де дійшла до чвертьфіналу.
Канада, Мексика та США приймуть фінальну частину чемпіонату світу-2026 з футболу. Збірна України проведе шість матчів у відборі на Мундіаль.
У вересневій програмі відбору до ЧС-2026 українська збірна проведе два протистояння. Матч проти збірної Франції стане першим на шлях до Мундіалю, повідомляє 24 Канал.
До теми Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
Який розклад ігор України у відборі на ЧС-2026?
Також у вересні команда Сергія Реброва проведе перший виїзний поєдинок у рамках кваліфікації на ЧС. Суперником "синьо-жовтих" буде Азербайджан. Завершуватиме Україна відбір домашньою грою проти Ісландії (16 листопада 2025 року).
- 1 ТУР. 5 вересня, 21:45. Україна – Франція
- 2 ТУР. 9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна
- 3 ТУР. 10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна
- 4 ТУР. 13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан
- 5 ТУР. 13 листопада, 21:45. Франція – Україна
- 6 ТУР. 16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія
Як Україна грала на чемпіонаті світу з футболу?
- Вперше Україна брала участь у відборі на ЧС у 1998-му році. Однак тоді не пройшла кваліфікацію. Так само було у 2002-му.
- Наша збірна лише одного разу у своїй історії грала на чемпіонаті світу з футболу. Було це ще у далекому 2006-му році, коли тоді ще команда Олега Блохіна дісталась до чвертьфіналу турніру. В 1/4 фіналу українська збірна поступилась Італії 0:3.
- Відтоді "синьо-жовті" не могли жодного разу кваліфікуватись на ЧС.
Раніше штучний інтелект оцінив шанси України виграти групу у кваліфікації на ЧС-2026.