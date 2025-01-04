В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на BoxNation.

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Чи відбудеться бій Ф'юрі та Джошуа

Після поразки "Циганського короля" у реванші з'явилася інформація, що він зустрінеться на рингу з Ей-Джеєм. Промоутер британця впевнений, що цей бій відбудеться.

Якщо люди захочуть його побачити, тоді ми подивимося, що буде далі. Можна влаштувати великі бої. Але лише якщо Ф’юрі цього захоче.Тайсон дуже багата людина, у нього чудова сім’я. Щоб він не вирішив робити, йому треба добре це обміркувати,

– сказав Френк Воррен.

Нагадаємо, що в останньому бою Ентоні Джошуа нокаутом програв Даніелю Дюбуа.