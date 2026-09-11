Нова лідерка світового тенісу знає, що робити з прихильницею Лукашенка: план на фінал US Open

Розіграш відкритого чемпіонату США з тенісу підходить до завершення. Пізно ввечері 12 вересня визначиться переможниця жіночого одиночного розряду.

Після турніру зміниться перша ракетка світу, ім’я якої уже відомо. Олена Рибакіна, яка очолить світовий рейтинг, поділилась планом на вирішальний поєдинок, передає 24 Канал.

Як гратиме Рибакіна у фіналі US Open

В останньому матчі свого турнірного шляху представниця Казахстану зустрінеться з "нейтральною" білоруською тенісисткою Аріною Соболенко.

Вона неймовірна тенісистка. Грала насправді добре, тому мені однозначно треба вийти на вищий рівень. Я мушу краще подавати і грати агресивніше,

– зазначила Рибакіна після півфіналу.

Додамо, що Аріна Соболенко безперервно очолювала світовий рейтинг з 2024 року, протягом 99 тижнів. Це п’ятий результат починаючи з 1975-го, коли запрацювала рейтингова система. Незалежно від результату суботнього матчу Олена Рибакіна випередить її у новій редакції рейтингу, яка з’явиться 14 вересня.

Фінальний матч Аріна Соболенко – Олена Рибакіна розпочнеться 12 вересня о 23.00 за київським часом. В Україні матч транслюватиме Eurosport.

Чому в Україні негативне ставлення до Соболенко

Це пояснюється кількома причинами. Раніше Соболенко публічно підтримувала Лукашенка, підписуючи відповідні колективні листи. Водночас спортсменка не висловила однозначного засудження дій Росії та Білорусі, обмежуючись загальними закликами до миру.

У своїх інтерв'ю вона також часто акцентує на власних переживаннях і тиску з боку суспільства, що відвертає увагу від трагедії, спричиненої війною.