Ексгравець збірної України зник безвісти на фронті: що відомо про долю Романа Максимюка

Колишній футболіст національної збірної України та низки клубів УПЛ Роман Максимюк зник безвісти під час виконання бойового завдання на фронті. Його доля досі залишається невідомою.

Роман Максимюк востаннє був у мережі 30 січня 2025 року. Тоді він повідомив дружині, що перебуває на позиціях на Покровському напрямку та може довго не мати зв’язку, інформує "Чемпіон".

Що відомо про місцезнаходження Романа Максимюка?

З того часу контакту з ним немає, а вже минуло близько 10 місяців. Родина не отримала жодних підтверджених відомостей щодо перебування Романа.

Підрозділ, в якому він служив, потрапив в оточення, через що зв'язок з Максимюком був утруднений або взагалі відсутній.

Згодом його офіційно внесли до категорії військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин.

Родина та пошуки

Дружина Романа Максимюка Віра звернулася до військового підрозділу для пошуку інформації про чоловіка.

Його донька, якій незабаром виповниться 18 років, здала зразки ДНК для можливої ідентифікації у випадку подальших знахідок.

Родина сподівається, що Максимюк може бути живий і перебувати в полоні чи в іншій ситуації, де недоступний зв’язок.

Чим відомий Роман Максимюк?