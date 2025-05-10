"Буде гравцем світового класу": британський експерт оцінив перспективи легіонера збірної України

У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко остаточно втратив місце у стартовому складі лондонського Арсенала. В нього залишається ще рік контракту й наразі невідомо, де продовжить свою кар'єру українець.

Своєю думкою щодо майбутнього футболіста "канонірів" поділився відомий експерт та інсайдер Девід Орнштейн. Він висловився про перспективи українського гравця, навколо якого наразі ходить чимало трансферних чуток.

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Зінченко змінить клубну прописку

Британець висловив упевненість, що Олександр Зінченко залишить Арсенал після завершення сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football365. При цьому він вважає, що для українця це буде хороший варіант і не стане кроком назад у кар'єрі.

Зінченко піде цього літа з Арсенала, який допався до підписання лівих захисників під керівництвом Мікеля Артети. І, знаючи "канонірів", вони отримають за нього п’ять мільйонів фунтів стерлінгів, а сам він піде в інший клуб і буде гравцем світового класу,

– вважає Орнштейн.

Зазначимо, що протягом останнього сезону з'являлася інформація про інтерес до Олександра Зінченка від низки європейських клубів високого рівня. Наразі вважається, що фаворитами на його підписання є Боруссія Дортмунд і мадридський Атлетіко.

До слова. В нинішній кампанії український футболіст провів 21 поєдинок (717 хвилин) за Арсенал. У них він записав собі в актив гол та асист.

Зазначимо, що наступний матч "каноніри" проведуть 11 травня на виїзді проти Ліверпуля. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в березні Олександр Зінченко висловлювався щодо свого майбутнього. Тоді він заявляв, що остаточне рішення не прийняв.