У мережі вкотре "злили" ім’я переможця "Золотого м'яча": хто виграв та чи правда це

Напередодні церемонії нагородження переможців "Золотого м’яча-2026" є чимало спекуляцій щодо лауреата у головній номінації. Колишній організатор заперечує чутки.

Наразі невідомо, хто з футболістів стане переможцем "Золотого м’яча-2026". Про це повідомив акаунт Bayern&Germany у соцмережі Х.

Чи відомо, хто отримає "Золотий м’яч"

Джерело повідомляє, що наразі невідомо, чи найкращим у голосуванні став Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Гаррі Кейн, чи хтось із 28 інших претендентів.

Журналісти посилаються на слова колишнього голови престижної премії Паскаля Ферре.

З 2024 року переможців більше не повідомляють про їхню долю до церемонії, і всіх номінантів трактують однаково. Коли вони приїдуть на місце проведення в Лондоні, жоден з них не зможе підняти руки у святкуванні раніше за інших, бо вони не знатимуть результату. Ми змінили правила після епохи Мессі та Роналду,

– сказав Ферре.

Зазначимо, що у понеділок, 26 жовтня, о 20:00 за київським часом має стартувати "червоний хідник" – камери зафіксують прибуття футбольних зірок до театру "Палладіум" у Лондоні, де й відбудеться церемонія.

Що відомо про фаворитів 2026 року

Наразі існує чимало варіантів імен імовірних переможців. В Англії побутує думка, що голосування виграв форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

А от Кіліан Мбаппе почув критичні слова ексфутболіста Жерома Ротена, який звинуватив лідера Реала та його оточення у нечесній кампанії за "Золотий м'яч".