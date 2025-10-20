Скандальний захисник шантажує Шахтар шокуючою зарплатою: раніше він лайкав Жириновського
- Юхим Конопля вимагає від Шахтаря контракт із зарплатою 1,5 мільйона доларів на рік, що зробить його другим найвисокооплачуванішим гравцем після Траоре.
- Конопля опинився в центрі скандалу через лайки на проросійському контенті, включаючи відео з Жириновським, що призвело до розслідування та вибачень з його боку.
Відомий блогер та журналіст Ігор Бурбас розкрив приголомшливі деталі про умови співпраці донецького Шахтаря та Юхима Коноплі. Фланговий захисник вимагає якусь космічну зарплату, яка не відповідає його грі на футбольному полі.
30 вересня 2026 року у 26-річного правого захисника сплине контракт із донецьким Шахтарем. Ігор Бурбас розкрив зарплату, яку хоче мати Юхим Конопля у новому контракті, який пропонують йому продовжити "гірники", пише 24 Канал із посиланням на BurBuzz.
Яку зарплату хоче отримувати Конопля у Шахтарі?
За його інформацією, Конопля вимагає у донеччан контракт із зарплатою у 1,5 мільйона доларів на рік. Юхим хоче стати найбільш високооплачуваним гравцем донецького клубу.
1,5 мільйона, ясна річ, не гривень, він хоче отримувати за рік контракту від «Шахтаря». При цьому він хоче бути другим після Траоре, бо у Траоре найвища зарплата у Шахтарі. Зараз, кого б не підписував Шахтар, більш ніж одного мільйона зарплати ні у кого немає. 500, 600, 700, але мільйона ні у кого немає. Конопля ж хоче 1,5,
– сказав Бурбас.
Відзначимо, що Шахтар у 9-му турі не зумів взяти три очки у виїзній грі проти Полісся. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию у Житомирі. Конопля провів весь матч у запасі "гірників".
До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Коноплі у 5 мільйонів євро. У цьому сезоні-2025/2026 Юхим взяв участь у 12-ти іграх (гол та 3 результативні передачі).
Проросійський скандал із Юхимом Коноплею?
Ввечері 15 жовтня Конопля опинився в епіцентрі скандалу. Лайки Юхима були помічені на проросійському контенті. Останньою краплею стала уподобайка футболіста під відео із Жириновським.
16 жовтня захисник Шахтаря не спростував цю інформацію, але натякнув, що джерело не є перевіреним, а він є патріотом України.
Після чого на ситуацію відреагували у Шахтарі, де розпочали внутрішнє розслідування. Про це розповідав директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі виданню "Чемпіон".
Після чого Конопля визнав свою провину та попросив вибачення в усіх.