Дружина Олександра Усика відреагувала на відставку міністра оборони Михайла Федорова

Уся Україна обговорює заміну складу Кабінету Міністрів, в якому не знайшлося місця для очільника Міноборони Михайла Федорова. Своє ставлення до цієї ситуації висловила і дружина Олександра Усика Катерина.

Обраниця колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу завжди активно коментувала суспільні та політичні події. Цього разу вона теж не залишилась осторонь, пише 24 Канал.

Реакція Катерини Усик на відставку Михайла Федорова

У своєму інстаграмі Катерина зробила у сторіс репост прощального допису Федорова і підписала:

Шкода. Може, щось зміниться! Його праця дуже цінна.



Фото з інстаграму Катерини Усик

Раніше Катерина Усик також часто використовувала соцмережі для висловлення своєї позиції: наприклад, видала цілу тираду на захист Сергія Бубки, коли олімпієць Владислав Гераскевич ініціював позбавлення колишнього очільника НОК звання Героя України.

Що відбувається в Україні щодо відставки Михайла Федорова

Намір Президента України замінити міністра оборони викликав негативну реакцію громадянського суспільства. У Києва та інших містах України зранку 16 липня відбуваються акції протесту з вимогою залишити Михайла Федорова на чолі оборонного відомства.