Реброву не подякувала більшість гравців збірної України – чи могли там бути тихі конфлікти

Після відставки Сергія Реброва футболісти збірної України відзначились публічною скромною реакцією. Однією з причин можуть бути історії взаємин, які пов’язували тренера та гравців.

Сергій Ребров був головним тренером збірної України трохи менше трьох років, з червня 2023 року, але протягом двох днів після його відставки на цю подію не відреагував майже ніхто з гравців. 24 Канал зібрав усю відкриту інформацію щодо взаємодії гравців та тренера.

Хто публічно прокоментував відхід Реброва?

За роки співпраці 51-річному наставнику у своїх соціальних мережах подякували Анатолій Трубін, Роман Яремчук та Андрій Лунін. І якщо реакція перших двох не викликає запитань, то от від останнього це виглядало наче тролінг, адже за каденції Реброва воротар Реалу втратив місце у національній команді.

Коли могли початись негаразди?

Вперше про можливий конфлікт головного тренера та когось із виконавців почали говорити ще у процесі підготовки до четвертого матчу Реброва зі збірною – у вересні 2023, проти Англії (1:1) у відборі на Євро-2024. Тоді Ребров не викликав одного з лідерів – Руслана Маліновського.

Сам наставник заперечив будь-які внутрішні проблеми, а причиною не виклику Маліновського, який перейшов у Дженоа лише незадовго до міжнародної паузи, назвав форму.

Коли ми робили виклики гравців, Руслан взагалі не мав команди. І не мав ніякої практики у своєї команди. Тому ми викликали тих гравців, яких викликали. Я вважаю, що Руслан – це кандидат, він член нашої збірної,

– заявив Сергій Ребров на пресконференції.

Які стосунки були у Реброва з іншими виконавцями, які не говорять про його відставку?

Поглибилась ситуація після вильоту збірної з Євро-2024. Тоді, вкінці червня, в авторській програмі на ютубі журналіст Ігор Бурбас розповів, що Ребров та Олександр Зінченко мали «майже відкритий конфлікт», який вдалось владнати.

Уже зі стартом Ліги Націй 2024/25 поза заявкою збірної опинився багаторічний лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко. Згодом Ребров так пояснив відсутність Ярмоленка в іграх проти Грузії та Албанії.

Історія з Ярмоленком? На його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Мені було цікаво подивитися того ж Гуцуляка, хоч ми навіть раніше його викликали, але він отримав практику тільки у матчі Боснією,

– говорив Ребров.

Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко / Фото УАФ

Після цього вінгер Динамо провів у збірній лише одну хвилину – наприкінці матчу-відповіді плей-офф Ліги Націй проти Бельгії (0:3).

Коли почали говорити про розбіжності між Луніним та Ребровим?

Перша інформація щодо цього з’явилась після результативних помилок Андрія Луніна у стартовому поєдинку на Євро-2024 проти Румунії (0:3). У наступному турі ворота національної команди захищав Анатолій Трубіна, а кіпер Реала залишив такий коментар для видання AS.

Я не отримав жодних пояснень від головного тренера, але це і не потрібно,

– зазначав Лунін.

За майже два роки після поразки в стартовому турі ЧЄ воротар іспанського гранда провів у національній команді лише три поєдинки з можливих 20 ігор.

Який підсумок роботи Реброва зі збірною України?