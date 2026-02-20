Втрата для українського футболу: пішов з життя колишній захисник Дніпра та Десни

Колишній захисник чернігівської Десни Віктор Данилевський помер у віці 74 років. Український футбол втратив одного зі своїх відданих ветеранів, який багато років захищав кольори клубу.

Інформацію про смерть Данилевського офіційно підтвердили на сторінці Десни в інстаграмі. За чернігівську команду Віктор Миколайович виступав упродовж шести сезонів, передає 24 Канал.

Чим запам'ятався Віктор Данилевський?

Віктор Данилевський був відомим українським захисником, який упродовж своєї кар'єри виступав за низку команд. Серед найвідоміших – Дніпро та Десна. У складі останніх він здобув шану як на полі, так і серед уболівальників.

Данилевський вирізнявся своєю відданістю, стабільністю у захисті та лідерськими якостями, які допомагали команді у важкі моменти матчів. Саме завдяки таким гравцям як він, Десна завжди мала міцну опору у своїй обороні.

Реакція футбольної спільноти

Новина про смерть Данилевського миттєво викликала хвилю співчуття в українському футбольному середовищі. Колишні товариші по команді, тренери та вболівальники висловлюють підтримку родині й близьким у ці важкі хвилини.

У соціальних мережах та на сторінках клубу вже з’явилися теплі слова пам’яті, згадки про матчі, у яких Данилевський відігравав ключову роль, а також слова подяки за внесок у розвиток українського футболу.

Причина смерті ексфутболіста наразі не розкривається.

Яка доля ФК Десна?