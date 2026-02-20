Втрата для українського футболу: пішов з життя колишній захисник Дніпра та Десни
- Колишній захисник Десни Віктор Данилевський помер у віці 74 років, про що повідомили в Instagram клубу.
- ФК Десна суттєво постраждав від воєнних дій, зокрема, стадіон зазнав бомбардувань, а клуб має значні фінансові проблеми.
Колишній захисник чернігівської Десни Віктор Данилевський помер у віці 74 років. Український футбол втратив одного зі своїх відданих ветеранів, який багато років захищав кольори клубу.
Інформацію про смерть Данилевського офіційно підтвердили на сторінці Десни в інстаграмі. За чернігівську команду Віктор Миколайович виступав упродовж шести сезонів, передає 24 Канал.
Чим запам'ятався Віктор Данилевський?
Віктор Данилевський був відомим українським захисником, який упродовж своєї кар'єри виступав за низку команд. Серед найвідоміших – Дніпро та Десна. У складі останніх він здобув шану як на полі, так і серед уболівальників.
Данилевський вирізнявся своєю відданістю, стабільністю у захисті та лідерськими якостями, які допомагали команді у важкі моменти матчів. Саме завдяки таким гравцям як він, Десна завжди мала міцну опору у своїй обороні.
Реакція футбольної спільноти
Новина про смерть Данилевського миттєво викликала хвилю співчуття в українському футбольному середовищі. Колишні товариші по команді, тренери та вболівальники висловлюють підтримку родині й близьким у ці важкі хвилини.
У соціальних мережах та на сторінках клубу вже з’явилися теплі слова пам’яті, згадки про матчі, у яких Данилевський відігравав ключову роль, а також слова подяки за внесок у розвиток українського футболу.
Причина смерті ексфутболіста наразі не розкривається.
Яка доля ФК Десна?
Футбольний клуб Десна, який до сезону 2021/22 був представлений в елітному дивізіоні, суттєво постраждав внаслідок воєнних дій. У травні 2022 року на засіданні УПЛ за цією командою закріпили місце в лізі.
На початку війни російські терористи три ночі бомбардували стадіон імені Гагаріна – домашню арену місцевої команди. Про це сайту "Збірна" повідомив представник пресслужби клубу Дмитро Дорошко.
Від вибухів на полі утворилася величезна вирва. Також були зруйновані трибуни та технічні будівлі стадіону. Крім того, клуб має борги, які через фінансову скруту не має змоги покрити. Тож про відродження славетної команди наразі мова не йде.