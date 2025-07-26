Арсенал підписав супербомбардира, який у 2024 році забив 62 м'ячі
- Лондонський Арсенал підписав шведського нападника Віктора Дьокереша, який у 2024 році забив 62 м'ячі.
- Дьокереш отримав 14-й номер і підписав довготривалий контракт; його трансфер коштував 65,76 мільйона євро.
- Головний тренер Арсеналу Мікель Артета високо оцінює бомбардирські якості Дьокереша, який раніше грав за Спортінг, Ковентрі, Брайтон, Суонсі, Санкт-Паулі та Броммапойкарна.
Лондонський Арсенал проводить активну трансферну кампанію у літнє міжсезоння. Черговим новачком "канонірів" став шведський нападник Віктор Дьокереш
Шведський форвард Віктор Дьокереш став повноцінним гравцем лондонського Арсеналу. Унікальний бомбардир підписав з "канонірами" довготривалий контракт, пише 24 Канал з посиланням на сайт лондонського клубу.
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Мегатрансфер Арсеналу
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета дуже розраховує на бомбардирський хист Дьокереша. У клубі сподіваються, що форвард збірної Швеції допоможе здобути заповітні трофеї.
"Віктор має безліч якостей. Він швидкий і потужний нападник із неймовірними показниками результативності як на клубному, так і на міжнародному рівні. Він додає атакувальній грі гостроти завдяки високому відсотку реалізації моментів, а його розумні переміщення у штрафному майданчику роблять його постійною загрозою для суперників", – зауважив Артета.
Відео представлення Дьокереша
В Арсеналі 27-річний нападник гратиме під культовим 14-м номером, з яким у нульових виступав легендарний Тьєррі Анрі.
В офіційному релізі не повідомляється сума трансферу. За даними Transfermarkt, лісабонський Спортінг отримав за форварда 65,76 мільйона євро.
Феноменальна статистика Дьокереша
- Останні два сезони Дьокереш виступав за португальський Спортінг. У 102 матчах форвард забив неймовірні 97 голів.
- За підсумком 2024 року Віктор став найкращим бомбардиром світу. За Спортінг та збірну Швеції нападник наколотив 62 м'ячі.
- Під час ігрової кар'єри угорський швед виступав за Ковентрі, Брайтон, Суонсі, Санкт-Паулі та шведський Броммапойкарна.
- У складі збірної Швеції зіграв 26 матчів та забив 15 голів.
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