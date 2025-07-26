Арсенал підписав супербомбардира, який у 2024 році забив 62 м'ячі

Лондонський Арсенал проводить активну трансферну кампанію у літнє міжсезоння. Черговим новачком "канонірів" став шведський нападник Віктор Дьокереш

Шведський форвард Віктор Дьокереш став повноцінним гравцем лондонського Арсеналу. Унікальний бомбардир підписав з "канонірами" довготривалий контракт, пише 24 Канал з посиланням на сайт лондонського клубу.

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Мегатрансфер Арсеналу

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета дуже розраховує на бомбардирський хист Дьокереша. У клубі сподіваються, що форвард збірної Швеції допоможе здобути заповітні трофеї.

"Віктор має безліч якостей. Він швидкий і потужний нападник із неймовірними показниками результативності як на клубному, так і на міжнародному рівні. Він додає атакувальній грі гостроти завдяки високому відсотку реалізації моментів, а його розумні переміщення у штрафному майданчику роблять його постійною загрозою для суперників", – зауважив Артета.

Відео представлення Дьокереша

В Арсеналі 27-річний нападник гратиме під культовим 14-м номером, з яким у нульових виступав легендарний Тьєррі Анрі.

В офіційному релізі не повідомляється сума трансферу. За даними Transfermarkt, лісабонський Спортінг отримав за форварда 65,76 мільйона євро.

Феноменальна статистика Дьокереша

Останні два сезони Дьокереш виступав за португальський Спортінг. У 102 матчах форвард забив неймовірні 97 голів.

За підсумком 2024 року Віктор став найкращим бомбардиром світу. За Спортінг та збірну Швеції нападник наколотив 62 м'ячі.

Під час ігрової кар'єри угорський швед виступав за Ковентрі, Брайтон, Суонсі, Санкт-Паулі та шведський Броммапойкарна.

У складі збірної Швеції зіграв 26 матчів та забив 15 голів.

Раніше повідомлялося, що син Андрія Шевченка Крістіан підписав перший професійний контракт з англійським клубом.