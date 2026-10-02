"Якби Андрій себе поважав": легенда Динамо різко висловилася про Ярмоленка

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував підхід Андрія Ярмоленка щодо управління кар’єрою. Експерт дав чинному футболісту пораду.

На думку Леоненка, Ярмоленку потрібно завершувати шлях у збірній України. Про це ексфутболіст Динамо сказав в інтерв’ю Sport-express.ua.

Що сказав Леоненко про Ярмоленка

Андрій Ярмоленко залишився на лаві запасних у минулих трьох поєдинках збірної України.

Наразі він поступається одним голом рекордсмену національної команди Андрію Шевченку. За словами Леоненка, Ярмоленку уже не потрібно намагатись переписати досягнення президента УАФ.

Якби Андрій себе поважав, то забув би про ці рекорди й уже пішов працювати спортивним директором у Динамо замість Буряка. Але це його справа. Нехай сидить у запасі. Просто з’їздив, злітав, покатався. Це запитання не до мене, а до Андрія. Я б одразу пішов зі збірної, якби не потрапляв до складу,

– додав Леоненко.

Нагадаємо, що 14 вересня Ярмоленко повторив рекорд Максима Шацьких у чемпіонаті України. Він зрівнявся з колишнім гравцем "біло-синіх" за кількістю голів у внутрішній лізі.

Що наразі відбувається у кар’єрі Ярмоленка

У п’ятницю, 2 жовтня, відбудеться поєдинок третього туру Ліги націй Україна – Північна Ірландія. Андрій Ярмоленко потрапив до заявки Андреа Мальдери.

Про власні плани на цей поєдинок розповів головний тренер збірної України.

В активі Андрія Ярмоленка у сезоні 2026/27 дев’ять поєдинків та один гол у всіх турнірах.