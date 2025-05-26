Ексгравець Динамо жорстко розніс "біло-синіх", порівнявши УПЛ з водокачкою

Динамо за підсумками сезону стало чемпіоном України 2024/2025. "Біло-сині" набрали 70 очок за 30 турів, не зазнавши жодної поразки у елітному дивізіоні.

У останньому матчі УПЛ цього сезону столичний клуб вдома зіграв проти Колоса. Після гри кияни святкували 17-те чемпіонство вищого українського дивізіону, повідомляє 24 канал.

Читайте також Динамо дізналось потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

Леоненко знову незадоволений

Віктор Леоненко вкотре розкритикував Динамо. Зокрема, ексгравцю "біло-синіх" не сподобалось святкування тріумфу колишьного клубу в УПЛ.

Колишній футболіст, а нині експерт вважає, що динамівці мають сконцентруватись на виступах у Європі, а не внутрішньому чемпіонаті.

Гравці Динамо святкували чемпіонство разом з сім'ями на полі? Ну ми прямо як європейці, тільки темних окулярів не вистачало. Самі нічого придумати не можуть! Я взагалі не розумію, як можна святкувати чемпіонство в першості водокачки?! Єврокубки покажуть рівень нашого чемпіонату. Хочеться, щоб наші команди не мучилися, а грали. Повірте, про чемпіонство всі відразу ж забудуть, якщо погано зіграють у єврокубках,

– цитує Леоненка Спорт-Експрес Україна.

Нагадаємо, що Динамо завдяки перемозі у чемпіонаті України зіграє у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. "Біло-сині" стартують у головному європейському турнірі з другого кваліфікаційного раунду.

Раніше стало відомо, хто представить Україну на європейській арені за підсумками сезону 2024/2025.