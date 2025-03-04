Лідер збірної України потрапив до команди туру Ла Ліги

В іспанської Ла Лізі завершився 26 тур. За його підсумками відомий статистичний портал склав символічну збірну.

У ній знайшлося місце футболістам одразу з восьми клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SofaScore. Найбільше представництво має Барселона, яка декласувала Реал Сосьєдад (4:0), через що було виділено одразу чотирьох гравців каталонців.

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Заслужене визнання для українця

Серед інших до символічної збірної потрапив і вінгер Жирони Віктор Циганков. Він зробив дві результативні дії в матчі проти Сельти, який завершився внічию з рахунком 2:2.

У першому таймі українець відзначився голом після передачі Янгеля Еррери. А вже у другій половині зустрічі вони помінялися ролями – венесуелець забив після навісу Циганкова з кутового.

За свій перформанс Віктор отримав оцінку 8.4, найкращим же футболістом туру визнали іспанського вінгера Барселони Ламіна Ямаля. 17-річний вундеркінд не зробив жодної результативної дії, проте був оцінений у 9.0 балів.

Циганков потрапив у команду туру Ла Ліги / Скриншот із сайту SofaScore

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 20 матчів за Жирону в усіх турнірах. У них він забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Зазначимо, що наступний поєдинок каталонці проведуть 10 березня на виїзді проти Еспаньйола. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.