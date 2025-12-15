Європейський клуб, який 19 разів ставав чемпіоном, зацікавився зіркою збірної України

Віктор Циганков повернув свою результативність в іспанській Жироні. Український вінгер оформив красивий дубль у крайньому матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад.

Один із голів українець забив п'ятою. Віктор Циганков допоміг Жироні здобути виїзну перемогу з рахунком 1:2 та привернув до себе увагу європейських клубів, передає 24 Канал із посиланням на CanarySports.

Хто цікавиться Циганковим?

Український вінгер своєю результативністю привернув увагу турецького Фенербахче.

Відзначимо, що цей турецький гранд також цікавився іншими футболістами збірної України – лівим захисником Олександром Зінченком і голкіпером Андрієм Луніним.

Щодо останнього, то навіть була інформація від Realmadridexclusivo, що Фенербахче робив офіційну пропозицію щодо оренди Андрія з правом викупу. Однак у мадридському Реалі не дали відповіді.

Яка статистика Циганкова у сезоні 2025 – 2026?

У поточному сезоні у Циганкова була травма ноги, через яку він пропустив цілу низку матчів.

Із середини жовтня Віктор на постійній основі грає за Жирону.

У цьому сезоні українець вже взяв участь у 12 іграх в усіх турнірах за іспанський клуб, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Циганков хотів покинути Жирону?

Наприкінці серпня 2025-го з'явилась інформація про бажання Віктора перейти в іншу команду. Українець хотів покинути Жирону до кінця літнього трансферного вікна, але не судилось. Циганков продовжив свої виступи за іспанський клуб.

В українського легіонера є чинний контракт із Жироною до кінця червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро.

Цікаво, що ще влітку минулого 2024 року був інсайд про зацікавленість до Циганкова двох клубів АПЛ. Мова йде про Астон Віллу та Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Жирона після 16-ти зіграних матчів йде у зоні вильоту з Ла Ліги, набравши 15 балів – 18-ме місце серед 20-ти команд.