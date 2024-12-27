У першій частині цього сезону 27-річного правого вінгера переслідують ушкодження. Через численні травми Віктор Циганков ніяк не може набрати хорошу форму та допомогти Жироні, як це він робив минулого року ще за присутності Артема Довбика.

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Негативна відзнака для Циганкова

Через різноманітні ушкодження Циганков пропустив вже понад 10 матчів поточного сезону-2024/2025. Віктор взяв участь лише у 10-ти матчах, у яких забив гол та віддав асист.

У середині листопада український футболіст відновився від травми щиколотки, яку заліковував півтора місяця. Однак вже на початку грудня знову потрапив у лазарет Жирони.

Іспанське видання Jornada Perfecta оприлюднило список головних розчарувань Ла Ліги у цьому сезоні-2024/2025. На жаль, серед них опинився Віктор Циганков, інформує 24 Канал.

Український вінгер є одним із розчарувань Ла Ліги. Від нього чекали набагато більшого на початку сезону, але постійні травми заважають йому набрати оптимальну форму. У Віктора досить високий рівень гри, але багато м'язових проблем, які уповільнюють прогрес протягом сезону,

– пояснили свій вибір у виданні.

До слова. Востаннє Віктор Циганков виходив на футбольне поле 27 листопада у матчі Ліги чемпіонів проти Штурма (поразка іспанського клубу 1:0).

Також у десятку найбільших розчарувань видання потрапили Дані Ольмо, Френк де Йонг, Ведат Мурікі, Пепелу, Конор Галлахер, Браїс Мендес, Алехандро Бальде, Себастьєн Алле та Хамес Родрігес.

Відзначимо, що Жирона після 18-ти турів посідає 8-ме місце у таблиці Ла Ліги, набравши 25 очок. Свій наступний матч клуб Циганкова проведе вже у новому році. 11 січня 2025-го року Жирона зіграє на виїзді проти Алавеса. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.