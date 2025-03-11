У вчорашньому матчі Жирони проти Еспаньола Циганков допоміг команді врятуватись від поразки. Каталонське дербі завершилось нічиєю з рахунком 1:1, повідомляє 24 канал.

Читайте також Циганков може продовжити контракт із Жироною

Іспанська преса оцінила Циганкова

Жирона програвала Еспаньолу походу зустрічі з рахунком 1:0. Проте наприкінці матчу Віктор Циганков заробив пенальті, який реалізував нападник "червоно-білих" Крістіан Стуані.

Таким чином Жирона вирвала нічию у каталонському дербі. В Іспанії високо оцінили дії Віктора Циганкова у каталонському дербі проти Еспаньола у 27-му турі Ла Ліги-2024/2025.

Він був найкращим гравцем Жирони в атаці, це часто відбувається в останніх матчах його команди. Циганков віддав багато передач, але його партнери не скористалися своїми шансами на гол. Українець заробив пенальті, який врятував для команди нічию,

– відзначили у Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у поточній кампанії зіграв у 21 матчі за Жирону в усіх турнірах. На рахунку українського вінгера 2 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.