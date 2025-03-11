Во вчерашнем матче Жироны против Эспаньола Цыганков помог команде спастись от поражения. Каталонское дерби завершилось ничьей со счетом 1:1, сообщает 24 канал.

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Испанская пресса оценила Цыганкова

Жирона проигрывала Эспаньолу походу встречи со счетом 1:0. Однако в конце матча Виктор Цыганков заработал пенальти, который реализовал нападающий "красно-белых" Кристиан Стуани.

Таким образом Жирона вырвала ничью в каталонском дерби. В Испании высоко оценили действия Виктора Цыганкова в каталонском дерби против Эспаньола в 27-м туре Ла Лиги-2024/2025.

Он был лучшим игроком Жироны в атаке, это часто происходит в последних матчах его команды. Цыганков отдал много передач, но его партнеры не воспользовались своими шансами на гол. Украинец заработал пенальти, который спас для команды ничью,

– отметили в Mundo Deportivo.

Напомним, что Виктор Цыганков в текущей кампании сыграл в 21 матче за Жирону во всех турнирах. На счету украинского вингера 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.