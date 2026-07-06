Російська ракета понівечила будинок відомого футбольного коментатора

Росія вкотре завдала масштабного комбінованого удару по Україні, використавши ракети та сотні ударних безпілотників. Одним із тих, чиє житло зазнало пошкоджень, став футбольний коментатор Віктор Вацко.

Будинок відомого медійника постраждав під час масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Журналіст показав наслідки обстрілу на своїй сторінці в інстаграмі та розповів, що найголовніше – його родина залишилася неушкодженою.

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Що розповів Вацко?

Віктор Вацко опублікував фотографії пошкодженого будинку, на яких видно наслідки вибухової хвилі.

На першій сторіс журналіст лаконічно написав: "Наш дім... Щирі співчуття родинам загиблих...". На наступному фото він повідомив, що його сім'я не постраждала.

Ми – окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш...,

– додав Віктор Вацко.

Що відомо про масовану атаку Росії?

У ніч на 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останній час. За даними Повітряних сил України, окупанти випустили 68 ракет різних типів, зокрема балістичних, а також понад 350 безпілотників, серед яких були й реактивні дрони типу "Шахед".

Українські сили протиповітряної оборони знищили 37 ракет і 326 ворожих дронів. Попри це, зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Найбільше від ударів постраждав Київ, де основними епіцентрами руйнувань стали Дарницький та Подільський райони. За попередніми даними, у столиці загинули 16 людей, ще близько сотні отримали поранення.

На Київщині також зазнали пошкоджень житлові будинки та два підприємства. Внаслідок російської атаки в області загинули ще шестеро людей, а у Вишневому для місцевих жителів після обстрілів відкрили пункти евакуації.