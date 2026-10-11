Помер легендарний чемпіон світу з боксу, рекорд якого досі ніхто не повторив

Вільфредо Гомес пішов із життя у віці 69 років. Пуерториканець був чемпіоном світу в трьох вагових категоріях і встановив унікальне досягнення.

Про смерть колишнього чемпіона світу повідомив авторитетний боксерський журнал Ring Magazine у своєму дописі в соцмережі X. Легендарний нокаутер помер напередодні увечері.

Що відомо про смерть Вільфредо Гомеса

Протягом двох тижнів Вільфредо Гомес перебував у лікарні через проблеми зі здоров'ям. Минулої середи його син звернувся до шанувальників і друзів родини з проханням молитися за батька. За наявною інформацією, легендарний боксер тривалий час страждав від проблем із легенями.

Смерть пуерториканця стала втратою для світового боксу. Його ім'я назавжди залишиться в історії завдяки чемпіонським титулами, видатній нокаутуючій силі та рекордам, які зробили його одним із найвідоміших представників своєї країни на професійному рингу.

Чемпіон у трьох вагових категоріях і рекордсмен

У 1974 році Гомес став чемпіоном світу серед любителів у ваговій категорії до 54 кілограмів. Після переходу в професійний бокс він досяг ще більших успіхів, завоювавши титули чемпіона світу в другій найлегшій, напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях.

За професійну кар'єру пуерториканець провів 48 поєдинків. Він здобув 44 перемоги, 42 з яких завершив нокаутом, тричі програв і ще один бій звів унічию – це був його дебют на професійному рингу.

Одним із найвидатніших досягнень Гомеса стали 17 поспіль перемог нокаутом під час захисту чемпіонського титулу в другій найлегшій вазі. Це досягнення вважається рекордним серед усіх вагових дивізіонів професійного боксу.

У 1995 році Гомеса включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Нагадаємо, колишній суперник Олександра Усика Джо Джойс нещодавно розповів, що у нього діагностували нейровідмінність.