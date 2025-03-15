Реал завдяки дублю Мбаппе здобув вольову перемогу над Вільярреалом

У суботній програмі Ла Ліги-2024/2025 відбулись видовищні матчі. Фанати змогли підтримати улюблену команду та насолодитись яскравим футболом.

Вільярреал – Реал 1:2

Голи: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23

У суботу, 15 березня, відбувся матч між Вільярреалом та Реалом в рамках 28-го туру Ла Ліги-2024/2025. "Королівський клуб" здобув вольову перемогу над "жовтою субмариною", повідомляє 24 канал.

Читайте також У зірку Реала кинули пляшку під час святкування виходу у 1/4 ЛЧ: відео божевільної реакції

Важка перемога Реала

Реал підходив у статусі фаворита до матчу проти Вілльяреала. Однак у "жовтої субмарини" були свої плани на гру проти мадридського колективу. Господарі поля активно почали гру.

Вже на 7-й хвилині матчу Вілльяреал відкрив рахунок у грі проти Реала. Після подачі з кутового забитим м'ячем відзначився захисник "жовтої субмарини" Хуан Фойт.

За десять хвилин Кіліан Мбаппе взяв справу до власних рук. Зірковий француз зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні. Через короткий проміжок часу 26-річний форвард вивів Реал вперед.

У другому таймі через втому інтенсивність гри зменшилась. Реал взяв під контроль м'яч та довів матч до логічного завершення. Вільярреал не зміг вирвати бодай нічию.

Таким чином Реал тимчасово повернув собі перше місце у Ла Лізі, набравши 60 очок. Завтра Барселона зіграє з Атлетико, у разі перемоги каталонці повернуть лідерство. До того ж вони мають матч у запасі проти Осасуни.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Реал: