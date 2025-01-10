В компанію до Роналду: Саудівська Аравія хоче виділити мільярд євро, щоб переманити лідера Реала

На Близькому Сході мріють про підписання зірки Реала та лідера збірної Бразилії. Правда, для цього доведеться витратити космічну суму.

Нападник Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор є одним з найкращих футболістів сучасності. Минулого року у голосуванні за Золотий М'яч він посів друге місце, а також став переможцем премії The Best.

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Вінісіуса чекають в Азії

Такий шалений успіх 24-річного гравця привертає до нього увагу з боку грошовитих клубів та чемпіонатів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Relevo, кілька команд із Саудівської Аравії мають бажання підписати Вінісіуса.

Футболісту готові запропонувати близько 1 мільярда євро за контракт на п'ять років, тобто по 200 мільйонів за сезон. При цьому є команди, які вже встановили контакт із представниками Жуніора.

Наразі трансфер виглядає малоймовірним, адже у бразильця контракт із Реалом до 2027 року. Втім клуби Саудівської Аравії готові закидати мадридців грошима, активувавши клаусулу в 1 мільярд євро.

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Раніше Вінісіусом цікавився клуб Аль-Ахлі. В Саудівській Аравії впевнені, що рано чи пізно бразилець все ж гратиме у місцевій лізі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нападник перебрався в Реал із Фламенго у 2018 році за 45 мільйонів євро. За цей час він вже встиг забити 97 голів та віддати 83 асисти у 288 матчах. Разом із мадридцями Віні двічі вигравав Лігу чемпіонів та тричі ставав чемпіоном Іспанії.