"Можете зробити ставку": екстренер збірної Англії назвав наступного володаря "Золотого м'яча"

"Золотий м'яч" найголовніша індивідуальна нагорода у футболі. Кожен гравець мріє поповнити колекцію нагород найпрестижнішим трофеєм.

Колишній тренер збірної Англії Сем Еллардайс поділився думками щодо вручення "Золотого м'яча". Спеціаліст назвав наступного володаря трофея, повідомляє 24 канал із посиланням на Liverpool Echo.

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Хто отримає "Золотий м'яч"-2025

Головним претендентом на здобуття "Золотого м'яча" у 2025 році є Мохаммед Салах. Лідер Ліверпуля демонструє фантастичну гру та вражає чудовою результативністю.

Проте Сем Еллардайс вважає, що єгиптянин не отримає найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Колишній тренер збірної Англії заявив, що наступним володарем "Золотого м'яча" стане Вінісіус Жуніор.

Чи виграє Золотий м'яч Салах? Ні, жодних шансів. Через те, що Реал зробив минулого року, це буде Вінісіус Жуніор. Вони більше нізащо не приїдуть на церемонію, якщо хтось із них не виграє, тож переможцем буде один із них. Можете зараз зробити на це ставку,

– наголосив Еллардайс.

Нагадаємо, що у минулому році Вінісус Жуніор був головним претендентом на "Золотий м'яч". Проте вручення головної індивідуальної нагороди завершилось гучним скандалом.

В останній момент стало відомо, що Родрі виграє "Золотий м'яч". Тому жоден з представників "Королівського клубу" не приїхав на урочисту церемонію від France Football.