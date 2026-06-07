Польський клуб вигнав збірну України зі свого стадіону

Національна збірна України з футболу залишилася без запланованого стадіону на новий сезон Ліги націй. Краківська Вісла неочікувано заблокувала переговори з УАФ щодо оренди своєї арени.

Українська асоціація футболу змушена екстрено шукати новий притулок для "синьо-жовтих" через відмову польських партнерів. Офіційне рішення щодо нового місця проведення домашніх поєдинків мають ухвалити вже протягом найближчих тижнів, передає 24 Канал.

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Чому Вісла закрила двері перед українцями?

Керівництво краківської Вісли офіційно відмовилося надавати стадіон імені Генрика Реймана для потреб нашої збірної. За інформацією KRKNews, боси клубу побоялися надмірного навантаження на власну інфраструктуру.

Головними причинами відмови називають організаційні проблеми – проведення міжнародних матчів вимагає забагато ресурсів. Представники Вісли також стурбовані погіршенням стану газону – додаткові ігри можуть просто "вбити" футбольне поле клубу.

Поляки вирішили бути послідовними у своїй жорсткій позиції. Вони також відмовилися приймати у себе матчі донецького Шахтаря в єврокубках, вирішивши повністю зосередитися на власних турнірних завданнях.

Коли матчі та хто суперники України?

Часу на пошуки нового стадіону в УАФ катастрофічно мало. Наша команда має стартувати у турнірі вже на початку осені.

Календар домашніх матчів збірної України:

2 жовтня – проти Північної Ірландії;

Далі за графіком прийматимемо збірні Угорщини та Грузії.

Краків був для нас фартовим

Ця відмова є особливо прикрою, адже Краків став для українців справжнім затишним домом під час повномасштабного вторгнення. На місцевому стадіоні "Краковія" наша збірна провела три офіційні зустрічі й не зазнала жодної поразки.

Зокрема, у 2016 році тут розгромили Косово (3:0), у 2022-му розписали бойову нічию з Шотландією (0:0), а восени 2025 року в рамках відбору на ЧС-2026 вирвали перемогу в Азербайджану (2:1). Тепер цю успішну серію доведеться продовжувати в іншому місті чи навіть країні.