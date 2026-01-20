Найвідоміші близнючки в історії біатлону: що відомо та де зараз легендарні сестри Семеренко

В Україні зимовим спортом номер безперечно вже декілька десятиліть вважається біатлон. Наші спортсмени в ньому здобули чимало нагород на найвищому рівні, а найуспішніший період припав на 10-ті роки, коли "синьо-жовті" мали цілу плеяду талановитих спортсменів.

Серед них виділялися сестри Семеренко, які здобули на двох на дорослому рівні майже сто медалей. 24 Канал пригадує кар'єру найвідоміших близнючок в історії біатлону, які подарували фанатам низку приємних емоцій своїми виступами.

Що відомо про початок кар'єри сестер Семеренко?

Вони народилися 18 січня 2026 року в Краснопіллі Сумської області. Віта з'явилася на світ на декілька хвилин раніше й саме вона першою почала демонструвати високі результати на міжнародному рівні.

А розпочався їх спортивний шлях у рідному селищі. Там не було великого вибору секцій і дівчата вирішили спробувати себе в лижних перегонах, тільки згодом перейшовши в біатлон, дослухавшись порад тренера Григорія Шамрая.

Початок їхньої міжнародної кар'єри припав на середину 2000-х років. Вже тоді фахівці помітили унікальну особливість: Віта зазвичай була більш стабільною у стрільбі, тоді як Валя часто демонструвала вищу швидкість на трасі.

Вперше вони привернули до себе увагу широкої аудиторії на Універсіаді-2007 дуже щемливим вчинком. У гонці переслідування сестри першими перетнули фінішну лінію, тримаючись за руки.

Проте судді все ж таки мали обрати переможницю. Врешті-решт Віта стала першою, а Валентина – "срібною" призеркою.



Сестри Семеренко на Універсіаді-2007 / Фото ФБУ

Яких висот змогли досягнути сестри Семеренко?

Цей дует ідеально доповнював один одного, що згодом зробило їх незамінними учасницями жіночої естафетної команди збірної України. Найвищою точкою спільної кар'єри легендарних сестер стали Олімпійські ігри-2014 у Сочі.

Саме там дівчата разом з Оленою Підгрушною та Юлією Джимою вибороли історичне "золото" в естафеті. Ця перемога стала справжнім святом для всієї країни та досі залишається найбільш пам'ятною звитягою в історії українського біатлону. До того ж на тих Іграх Віта здобула також особисту бронзову нагороду у спринті.



Українські біатлоністки здобули "золото" на ОІ-2014 в естафеті / Фото ФБУ

Валентина теж має у своєму активі неймовірні досягнення, які назавжди вписані в історію. Те "золото" залишилося єдиною її медаллю на Олімпіадах, проте було чимало подіумів на інших статусних змаганнях.

Окремо можна виділити дві знакові гонки, які запам'яталися багатьом. Перша з них відбулася у 2013 році.

У французькому Аннесі українка продемонструвала майстер-клас фінішної атаки росіянці Ірині Старих. Вона здобула фантастичну перемогу на етапі Кубка світу, яка стала для неї єдиною у кар'єрі.

Як Валя Семеренко здобула "золото" на етапі КС: дивіться відео

А друга епохальна перемога сталася на чемпіонат світу-2015 в Контіолахті. Валентина виграла мас-старт, випередивши легендарну німкеню Франциску Пройсс та італійку Карін Обергофер. Того ж року вона посіла третє місце в загальному заліку Кубка світу.

Що відомо про завершальний етап кар'єри?

Важливо зазначити, що кар'єра сестер була сповнена не лише перемог, а й важких випробувань. Травми, хвороби та психологічний тиск часто ставали на заваді, проте вони щоразу поверталися на трасу.

Навіть після народження сина Віта змогла знову вийти на високий рівень, довівши, що материнство в професійному спорті – це не вирок, а новий етап. Вона змогла здобути ще декілька медалей на найвищому рівні не тільки в естафетах, а й у індивідуальних гонках.

Семеренко-старша виграла "бронзу" у спринті та персьюті на Кубку світу-2017/2018, чим здивувала прихильників, які не очікували такого ефектного повернення.



Віта Семеренко з тренером після успішного повернення в біатлон / Фото ФБУ

На ЧС-2020 в Антгольці Віта здобула останню нагороду в сімейну скарбничку. Вона в естафетній в четвірці виборола "бронзу", проте вже без Валі в команді.

Що стосується завершення активних виступів, то цей процес був поступовим. Офіційно дівчата не робили гучних заяв про миттєвий вихід на пенсію одразу після Пекіна-2022, але фактично їхня присутність на етапах Кубка світу зійшла нанівець.

Роки інтенсивних навантажень дали про себе знати. Фокус уваги змістився на сім'ю та здоров'я, проте вони все одно не залишили повністю біатлон.

Яку спортивну мрію не вдалося реалізувати?

Сестри неодноразово зізнавалися, що мріяли потрапити разом на подіум міжнародних змагань в індивідуальних гонках. Особливо їм хотілося це зробити на Олімпійських іграх.

Декілька разів вони були близькими до такого досягнення, але все ж таки цього так і не вдалося досягнути. У них було чимало спільних фінішів у топ-10 і навіть потрапляння у квіткову церемонію (топ-6), але повторити подвійний подіум Універсіади-2007 так і не судилося.

Попри це, їх спортивний шлях викликає справжнє захоплення. Близнючки на двох здобули 82 медалі, виборюючи нагороди на всіх найбільших змаганнях.

Досягнення сестер Семеренко

Валентина Семеренко

Олімпійська чемпіонка 2014

Чемпіонка світу 2015

Двічі срібна призерка чемпіонатів світу (2008, 2013)

Тричі бронзова призерка чемпіонатів світу (2013, 2015, 2019)

Переможниця 5 гонок на етапах Кубка світу

17-разова призерка на етапах Кубка світу

8-разова чемпіонка Європи

Загалом здобула 44 медалі на дорослому рівні.



Досягнення Валентини Семеренко / Інфографіка 24 каналу

Віта Семеренко

Олімпійська чемпіонка 2014

Срібна призерка Олімпійських ігор 2014

Двічі срібна призерка чемпіонатів світу (2008, 2013)

Бронзова призерка п'яти чемпіонатів світу (2011, 2012, 2013, 2019, 2020)

Переможниця трьох гонок не етапах Кубка світу

14-разова призерка етапів Кубка світу

5-разова чемпіонка Європи

Загалом здобула 38 медалей на дорослому рівні.



Досягнення Віти Семеренко / Інфографіка 24 каналу

Чим сестри Семеренко займаються після завершення кар'єри?

Після закінчення активної кар'єри сестри Семеренко присвятили себе вихованню нового покоління спортсменів та громадській діяльності. Вони ведуть менш публічне життя, але залишаються залученими до українського біатлону, беручи участь у заходах з популяризації спорту серед молоді.

Їхній досвід є неоціненний для національної збірної, і вони часто виступають у ролі консультантів або почесних гостей на змаганнях. Загалом сестри продовжують підтримувати форму, але тепер роблять це "для себе", а не заради секунд на табло.

Валентина при цьому вже навіть розпочала повноцінну тренерську кар'єру, працюючи з 2025 року на посаді старшої тренерки жіночої юнацької збірної. Президент Федерації біатлону України Іван Крулько заявляв, що є плани залучити до такої діяльності й Віту.



Сестри Семеренко під час кар'єри / Фото ФБУ

Їхні імена стали справжнім брендом, який асоціюється з чесною боротьбою та незламністю українського духу. Шлях сестер Семеренко – це спадок, який надихатиме молодих біатлоністів ще багато десятиліть і дуже хочеться, щоб вони виховали чимало спортсменів, який повернуть українському біатлону результати, яких вони досягали самі або ж навіть кращих.