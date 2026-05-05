Син Кличка зізнався, що перестав бачитись з батьком – що сталося

Максим Кличко, син мера Києва Віталія Кличка, розповів, що фактично не бачиться з батьком. Український баскетболіст пояснив причини.

Спортсмен дав інтерв’ю французькому виданню RMS Sport. Під час розмови 21-річний спортсмен зазначив, що останнім часом не має змоги часто спілкуватись з Віталієм Кличком.

Що сталось у родині міського голови Києва?

Причиною не частого спілкування батька та сина стала російсько-українська війна та те, що Віталій Кличко постійно знаходиться в Україні, а Максим перебуває у Франції.

Мені справді нелегко бути далеко від родини, від країни. Я намагаюся зосередитися на тому, що можу контролювати. В Україні є люди, які страждають набагато більше, ніж я. Це жахлива ситуація: ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я бачив свого батька два чи три рази з початку війни,

– розповів Максим Кличко.

Зазначимо, що наразі український центровий виступає у французькому баскетбольному клубі Монако.

За даними статистичного порталу Flashscore, у сезоні 2025/26 21-річний баскетболіст провів п’ять матчів за основну команду. Частіше Максим виступає за Монако U21. У поточній кампанії він провів 23 матчі, у яких в середньому за гру перебував на паркеті 25,8 хвилин, набирав 14,9 очок та робив 7,3 підбирання.

Що зараз відбувається у політичній кар’єрі Віталія Кличка?

Колишній спортсмен є мером столиці ось вже майже 12 років – вперше обраний 25 травня 2014 року на позачергових виборах. Про це пише офіційний сайт КМДА.

Нещодавно у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко відзвітував про передачу від громади Києва бійцям 5 штурмової бригади майже 2000 безпілотників різних типів.

Чим відомий баскетболіст Максим Кличко?