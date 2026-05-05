Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Баскетбол Син Кличка зізнався, що перестав бачитись з батьком – що сталося
5 травня, 15:16
2

Син Кличка зізнався, що перестав бачитись з батьком – що сталося

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Максим Кличко рідко бачиться з батьком Віталієм через його постійне перебування в Україні під час війни.
  • Максим виступає за баскетбольний клуб Монако U21, де в середньому за гру набирає 14,9 очок та робить 7,3 підбирання.
Слухати новину 00:48 хв

Максим Кличко, син мера Києва Віталія Кличка, розповів, що фактично не бачиться з батьком. Український баскетболіст пояснив причини.

Спортсмен дав інтерв’ю французькому виданню RMS Sport. Під час розмови 21-річний спортсмен зазначив, що останнім часом не має змоги часто спілкуватись з Віталієм Кличком.

До теми Син Кличка назвав мрію батька

Що сталось у родині міського голови Києва? 

Причиною не частого спілкування батька та сина стала російсько-українська війна та те, що Віталій Кличко постійно знаходиться в Україні, а Максим перебуває у Франції. 

Мені справді нелегко бути далеко від родини, від країни. Я намагаюся зосередитися на тому, що можу контролювати. В Україні є люди, які страждають набагато більше, ніж я. Це жахлива ситуація: ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я бачив свого батька два чи три рази з початку війни,
– розповів Максим Кличко. 

Зазначимо, що наразі український центровий виступає у французькому баскетбольному клубі Монако. 

За даними статистичного порталу Flashscore, у сезоні 2025/26 21-річний баскетболіст провів п’ять матчів за основну команду. Частіше Максим виступає за Монако U21. У поточній кампанії він провів 23 матчі, у яких в середньому за гру перебував на паркеті 25,8 хвилин, набирав 14,9 очок та робив 7,3 підбирання. 

Що зараз відбувається у політичній кар’єрі Віталія Кличка?

Колишній спортсмен є мером столиці ось вже майже 12 років – вперше обраний 25 травня 2014 року на позачергових виборах. Про це пише офіційний сайт КМДА

Нещодавно у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко відзвітував про передачу від громади Києва бійцям 5 штурмової бригади майже 2000 безпілотників різних типів. 

Чим відомий баскетболіст Максим Кличко? 

  • Найдовший матч за основну команду Монако Максим Кличко провів у квітні, коли його команда програла клубу Бур (81:104). Тоді українець перебував на паркеті понад шість хвилин і набрав 2 очки та зробив 3 підбирання.
  • Для українського баскетболу Максима Кличка розкрив тренер Валерій Плеханов. У 2024 році, в інтерв’ю sport-express.ua, фахівець говорив, що спортсмен "прийде до того рівня, коли за ним бігатимуть агенти. У тому числі й з Америки".
  • Певний час у цьому сезоні Максиму Кличку довелось пропустити через травму, отриману торік у матчі молодіжного Євробаскета

Пов'язані теми:

Віталій Кличко Баскетбол