Колишній чемпіон у надважкій вазі заявив, що нещодавно став вболівальником "вовків". До серця чиновника припали гравчині житомирян, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

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Кличко приваблюють дівчата з Полісся

Віталій Кличко привітав Полісся з 65-річчям існування клубу та зізнався, що став великим фанатом житомирського колективу. Зокрема, вболівальником жіночої команди, підкреслив ексбоксер.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі здивувався вродливості гравчинь Полісся. Мер Києва зазначив, що нібито перед відбором у команду проводили конкурс краси.

Вони такі всі чарівні, всі такі красиві. Як шанувальник краси і шанувальник спорту, я можу сказати, що в Динамо я таких красивих дівчат не бачив,

– зізнався Кличко.

Ексбоксер додав, що він великий фанат Динамо та жіночої команди Полісся. Окірм цього Віталій Кличко побажав житомирській команді лише перемог та щоб завжди був фарт.