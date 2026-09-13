На першому етапі кар'єри старший з братів Кличків отримував не такі й великі гроші за сучасними стандартами спорту. Але після повернення на ринг в другій половині "нульових" його гонорари суттєво зросли, пише 24 Канал.

Перший "німецький" етап кар'єри

Віталій почав боксувати в профі у 1996 році в Німеччині, а його промоушеном займалась компанія Universum. Умови були не найвигідніші: німці брали з гонорарів своїх бійців 35% комісійних, та ще й не були настільки великим гравцем на ринку професійного спорту, щоб забезпечити своїм клієнтам вихід на найбільш прибуткову американську аудиторію.

Коли ж Клички увірвались і на американський ринг, статки Віталія усе одно не почали зростати в рази. Усі пам'ятають, яким грандіозним був бій Кличка-старшого з Ленноксом Льюїсом – але мало хто знає, що за нього українець отримав скромні 1,4 мільйона доларів плюс частку від продажу телевізійних прав. Зовсім не те, що нинішні десятки та навіть сотні мільйонів у хевівейті.

Загалом до 2004 року, коли в кар'єрі Кличка настала перерва, він збагатився приблизно на 14 мільйонів євро.

Другий етап: повернення і велич

Через чотири роки Віталій вирішив, що ще не сказав свого останнього слова саме у боксі і тимчасово проміняв депутатський портфель знову на рукавички.

Тут цінники вже стали більш приємними. За кожен бій Кличко-старший тепер міг розраховувати на 5-8 мільйонів євро.

Загалом після відновлення виступів український важковаговик провів 10 поєдинків, до того ж усі виграв і втілив мрію про одночасне чемпіонство з братом.

Загалом завдяки боксу Віталій Кличко заробив, за різними оцінками, від 60 до 80 мільйонів євро. У цю суму входять фіксовані гонорари, прибутки від телетрансляцій і заробітки власної промоутерської компанії.

У 2012 році Кличко остаточно вирішив пов'язати подальше життя не зі спортом, а з політикою. А через шість років його блискучі досягнення в ринзі отримали належну оцінку: Віталія Кличка було внесено до Міжнародної зали боксерської слави.