Віталій Кличко заспівав на вечорі боксу в Києві у стилі Мерилін Монро

У середу, 11 червня, у столиці України відбувся вечір боксу Ліги професійного боксу України. На спортивний захід завітав мер Києва та легенда світового боксу Віталій Кличко.

Турнір був організований на честь 87-річчя засновника та президента Ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова. З днем народження його особисто привітав ексчемпіон світу Віталій Кличко, пише 24 Канал.

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Віталій Кличко став співаючим мером

У перерві між поєдинками прославлений боксер взяв до рук мікрофон та звернувся до іменинника. Кличко-старший заспівав Михайлу Михайловичу пісню "Happy Birthday", провівши паралель зі знаменитим виконанням Мерилін Монро.

Колись американському президенту співала відома співачка, вітала його з днем народження – ми також заспіваємо, тільки не гучно, а від душі й від серця,

– сказав Віталій Кличко.

Кличко заспівав пісню на вечорі боксу: дивіться відео

Нагадаємо, що у 1962 році акторка Мерилін Монро зі сцени у "Медісон Сквер Гарден" привітала американського президента Джона Кеннеді піснею "Happy Birthday". Її виконання стало класичним.

Зазначимо, що в рамках вечора боксу в Києві відбулося 10 поєдинків. Головною подією шоу став бій за вакантні титули чемпіона України та WBC Ukraine у важкій вазі, в якому Рамазан Муслімов переміг Олексія Жука одноголосним рішенням суддів.

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