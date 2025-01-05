Бомбардир "синьо-жовтих" став найкращим хокеїстом України 2024 року

Під час новорічних свят вболівальники та фахівці визначили найкращого хокеїста України. За підсумком голосування переможцем став нападник та капітан Кременчука Віталій Лялька.

Віталій Лялька став переможцем голосування серед уболівальників (20 балів) та розділив 3-4 місце під час опитування тренерів (15 балів). Про це повідомила на офіційному сайті Федерація хокею України, пише 24 Канал.

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Підсумки хокейного року

28-річний нападник завершив минулий сезон з другим показником серед бомбардирів національного чемпіонату. У складі збірної України Віталій був одним з найкращих бомбардирів в Олімпійських кваліфікаціях, а також на чемпіонаті світу (загалом 5 шайб та 7 результативних передач в 11 офіційних матчах збірної у 2024 році). Крім того, Лялька активно займається волонтерською діяльністю та допомагає нашим воїнам на передовій.

Віталій Лялька – найкращий хокеїст-2024 / фото ФХУ

Друге місце за підсумком голосування посів голкіпер Сокола Богдан Дьяченко. У 2024 році він допоміг киянам завоювати чемпіонський титул.

Замкнув трійку призерів 20-річний нападник одеського Шторму Микита Сидоренко. Він став найкращим бомбардиром минулого чемпіонату та найкращим молодим гравцем. У вересні 2024 року здобув із новоствореним Штормом Кубок України.

Зазначимо, що найкращий хокеїст 2023 року та капітан збірної України Ігор Межейко посів четверту сходинку. А замкнув п'ятірку найкращих Даниїл Трахт.

Таким чином, вперше в історії до трійки найкращих потрапили виключно хокеїсти з чемпіонату України.