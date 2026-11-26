Один з лідерів збірної України з біатлону відверто розповів про наше відставання від провідних країн цього виду спорту. Лідери мають чітку перевагу.

У четвер, 26 листопада, стартує новий сезон біатлонних змагань найвищого рівня. Найуспішніший український стріляючий лижник на Кубку світу 2025/26 в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів, чому ми та усі інші програємо кільком збірним.

Чому Норвегія та Франція сильніші за усіх інших

Причину цього 23-річний біатлоніст вбачає в умовах для підготовки атлетів найсильніших збірних.

Помітив, що не знаю, коли наші молоді спортсмени матимуть змогу стати на лижі, тренуватися у зимовому біатлоні в Україні. А в Норвегії з кінця жовтня готуються траси, на яких стоїть сніг, можна стріляти, кататися на лижах, займатися справжнім біатлоном,

– зазначив Мандзин.

За словами спортсмена, це створює нестачу кадрів у нас та великий резерв – у лідерів.

У них є дуже велика конкуренція і дуже велика вибірка спортсменів. В Україні біатлоном займаються дітей 100, 200 максимум. У Норвегії – десятки тисяч,

– додав Мандзин.

Зазначимо, що минулого разу переможцем загального заліку Кубка світу у чоловіків не представник Норвегії або Франції ставав аж 20 років тому. Ним був німець Міхаель Грайс у сезоні 2006/07.

Віталій Мандзин 26 листопада вийде на старт 20-кілометрової індивідуальної гонки на етапі у Контіолахті.

Він став одним з 5 представників Тернопільщини, які виступатимуть за Україну у Фінляндії.

Розклад першого етапу Кубка світу