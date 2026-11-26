"В Україні біатлоном займаються максимум 100 – 200 дітей": Мандзин пояснив перевагу Норвегії
Один з лідерів збірної України з біатлону відверто розповів про наше відставання від провідних країн цього виду спорту. Лідери мають чітку перевагу.
У четвер, 26 листопада, стартує новий сезон біатлонних змагань найвищого рівня. Найуспішніший український стріляючий лижник на Кубку світу 2025/26 в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів, чому ми та усі інші програємо кільком збірним.
Чому Норвегія та Франція сильніші за усіх інших
Причину цього 23-річний біатлоніст вбачає в умовах для підготовки атлетів найсильніших збірних.
Помітив, що не знаю, коли наші молоді спортсмени матимуть змогу стати на лижі, тренуватися у зимовому біатлоні в Україні. А в Норвегії з кінця жовтня готуються траси, на яких стоїть сніг, можна стріляти, кататися на лижах, займатися справжнім біатлоном,
– зазначив Мандзин.
За словами спортсмена, це створює нестачу кадрів у нас та великий резерв – у лідерів.
У них є дуже велика конкуренція і дуже велика вибірка спортсменів. В Україні біатлоном займаються дітей 100, 200 максимум. У Норвегії – десятки тисяч,
– додав Мандзин.
Зазначимо, що минулого разу переможцем загального заліку Кубка світу у чоловіків не представник Норвегії або Франції ставав аж 20 років тому. Ним був німець Міхаель Грайс у сезоні 2006/07.
Віталій Мандзин 26 листопада вийде на старт 20-кілометрової індивідуальної гонки на етапі у Контіолахті.
Він став одним з 5 представників Тернопільщини, які виступатимуть за Україну у Фінляндії.
Розклад першого етапу Кубка світу
- 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки;
- 27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки;
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета;
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета;
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки;
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки.