Підготовка українських біатлоністів до сезону опинилася під загрозою через проблеми з фінансуванням. Віталій Мандзин оцінив ситуацію в чоловічій команді та розповів, чи відчувають спортсмени нестачу необхідних ресурсів.

Повідомлялося, що перед стартом зимової кампанії Федерації довелося шукати додаткові джерела коштів, аби забезпечити повноцінну підготовку біатлоністів. Про реальну ситуацію з фінансуванням ексклюзивно для 24 Каналу розповів один із лідерів команди.

Чи має чоловіча збірна України проблеми з фінансуванням

У вересні стало відомо, що підготовка жіночої збірної України з біатлону зазнала змін через фінансові труднощі. Федерація була змушена шукати позабюджетну підтримку, щоб не допустити зриву тренувального процесу перед новим сезоном.

На тлі цієї інформації виникло питання, чи відчувають подібні труднощі чоловіки. За словами Віталія Мандзина, ситуація в команді наразі не викликає серйозного занепокоєння.

Слава богу, я б сказав, що ні. У нас доволі цілісна і повністю укомплектована чоловіча команда. Важко сказати, чого нам бракує саме в організаційних питаннях. Кадрових проблем у нас у команді немає,

– зазначив біатлоніст.

Він також позитивно оцінив атмосферу в колективі, відзначивши згуртованість як спортсменів, так і тренерського штабу та інших фахівців.

Як Мандзин розпочав новий сезон Кубка світу

Віталій Мандзин є одним із найперспективніших представників українського біатлону. За підсумками минулого сезону 23-річний тернополянин увійшов до топ-25 загального заліку Кубка світу, а на Олімпіаді фінішував у першій десятці масстарту.

Новий сезон українець розпочав індивідуальною гонкою на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. У першому старті зимової кампанії Мандзин показав найкращий результат серед представників збірної України.

Біатлоніст припустився трьох промахів на вогневих рубежах і посів 18-те місце.