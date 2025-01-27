"Хотіли би посилити": наставник Евертона шукає гравця на позицію Миколенка

Девід Моєс нещодавно знову очолив Евертон. Перед шотландським фахівцем постало завдання зберегти "ірисок" серед еліти англійського футболу.

Наставник поділився думками щодо трансферів, які знадобляться мерсисайдцям. Спеціаліст назвав позицію, яку хотів би посилити за можливості, повідомляє 24 канал із посиланням на BeanymanSports2.

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У Миколенка може з'явитись конкурент

Перед поєдинком із Брайтоном в АПЛ Девід Моєс відвідав передматчеву пресконференцію. Наставник "ірисок" погодився із зауваженням журналіста, що у команді є лише один лівий захисник Віталій Миколенко.

Я згоден, що ми хотіли б посилити позицію лівого захисника, або мати ще одного гравця там. Не знаю, чи зможемо ми все це зараз зробити, я намагаюсь зрозуміти, що ми можемо,

– сказав Моєс.

Шотландський тренер також підкреслив, що він може використовувати іншого гравця на позиції Миколенка. Спеціаліст відзначив досвідченого Ешлі Янга.

Зазначимо, що Віталій Миколенко є беззаперечним гравцем основи Евертона. У поточному сезоні українець взяв участь у 22 матчах в складі "ірисок" та відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що у мерсисайдців є певні проблеми з порушення правил фінансового феєр-плею Англійської Прем'єр-ліги. Тому підписання нових гравців у команду може ускладнитись.