Клуб, який дав поштовх Забарному у ПСЖ, влаштував полювання на зірку збірної України

Доля Віталія Миколенка в англійському Евертоні досі перебуває у підвішеному стані. Наприкінці поточного сезону-2025/2026 у лівого захисника збірної України спливає контракт із "ірисками".

На тлі цієї незрозумілості видання Sportsboom повідомило про інтерес до Віталія Миколенка зі сторони одного з клубів Англійської Прем'єр-ліги. Мова йде про Борнмут, передає 24 Канал.

Хто цікавиться Миколенком?

Колишній клуб іншого українського захисника Іллі Забарного вбачає у Миколенку ідеальне підсилення для лінії захисту. Влітку "вишні" втратили Мілоша Керкеза, який перебрався у Ліверпуль. У Борнмуті впевнені, що українець зможе гідно замінити новачка "мерсисайдців".

Однак здійснити цей трансфер Миколенка Борнмуту, який хоче зробити пропозицію українцю після відкриття трансферного вікна, буде вкрай складно. Адже Евертон не планує прощатись із Віталієм. "Іриски" хочуть запропонувати новий контракт українському оборонцю.

Сам Миколенко в інтерв'ю Віктору Вацку розповідав, що готовий далі виступати за ліверпульський клуб.

"Ми ще не обговорювали з керівництвом продовження контракту, але плануємо зробити це найближчим часом. Мені подобається виступати за цей клуб – я отримую задоволення від кожного матчу, і для мене це найважливіше. Влітку були пропозиції від інших клубів, але вони не сприймалися серйозно. Всі сторони задоволені співпрацею, тож я продовжую грати за Евертон", – розповідав Миколенко.

Відзначимо, що Евертон у поточному сезоні АПЛ-2025/2026 йде на 14-му місці після 10-ти турів, набравши 12 балів. У суботу, 8 листопада, "іриски" зіграють вдома проти Фулхема у рамках 11-го туру англійської першості. Початок зустрічі – о 17:00 (за Києвом).

Що відомо про виступи Миколенка в Евертоні?

Миколенко виступає за англійський клуб із 2022 року.

Відтоді провів у футболці "ірисок" 131 матч, у яких відзначився 4 голами та 3 результативними передачами. Віталію залишилось провести лише одну гру, аби зрівнятись за кількістю зіграних матчів за Динамо (132).

У поточному сезоні-2025/2026 український захисник взяв участь у 9-ти іграх. Наразі результативними діями не відзначався.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Миколенко потрапив у заявку Сергія Реброва на матчі відбору до ЧС-2026, які Україна зіграє у листопаді.