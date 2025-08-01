У ніч на 31 липня Росія здійснила масований обстріл столиці. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Святошинському районі.

Внаслідок удару обірвалося життя Віталія Рабощука та його доньки Влади. З ними загинув їхній улюбленець, пес на ім’я Спайк, пише 24 Канал з посиланням на Nippon Kempo Ukraine.

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Що відомо про загиблого?

Віталію Рабощуку було 42 роки. Разом із ним під час російського обстрілу загинула його 18-річна донька Влада.

Працював IT-фахівцем у SQUAD Ukraine. Працівники SQUAD компанії до останнього вірили, що Віталій вижив, але під час розбору завалів рятувальники виявили його тіло, а також тіла доньки та собаки.

Також він був учнем Української організація японського рукопашного бою Nippon Kempo Ukraine.

Відзначимо, що пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії завершилися вранці 1 серпня. З-під завалів витягли тіла 31 загиблого, серед яких п’ятеро дітей.