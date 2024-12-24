У лютому 2024 року Віталій та Вікторія Миколенки одружилися. Відтепер пара потішила шанувальників ще однією прекрасною новиною, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Віталія Миколенка.

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Сім'я Миколенків очікує на первістка

Віталій та Вікторія поділилися щирими світлинами у соцмережах, де повідомили про вагітність дівчини.

Ми чекаємо на тебе,

– підписало допис подружжя.

Вагітна Вікторія Миколенко: фото з інстаграму дівчини

Довідка. Віталія та Вікторію познайомили сестри дівчини. Він її побачив і знайшов у соцмережах, потім вони півроку спілкувалися, а почали зустрічатися як вона з Криму переїхала до Києва.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 15 матчів за Евертон, у яких віддав одну результативну передачу. Також нещодавно футболіст зіграв 100-й матч у складі "ірисок".