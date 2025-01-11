Вирішив не повертатись в Динамо: бразилець "біло-синіх" приєднався до Інтернасьйонала
Бразильський легіонер Динамо Вітіньйо після початку повномасштабного вторгнення Росії залишив команду. З того часу вінгер змінив вже три клуби.
Гравець атакувальної ланки Динамо Вітіньйо приєднався до лав Інтернасьйонала на правах оренди. Сума компенсації київському клубу не повідомлється, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу "червоних".
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Новий клуб динамівця Вітіньйо
25-річний Вітіньйо гратиме за представника бразильської Серії А до кінця 2025 року. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.
Цілком ймовірно, що бразилець, на якого покладав великі надії колишній головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, більше не гратиме в Україні. Зазначимо, що президент Динамо Ігор Суркіс намагався повернути вінгера, але через війну не зміг з ним домовитися.
Вітіньйо гратиме за Інтернасьйонал / фото "червоних"
Збитковий актив Динамо
- Нагадаємо, що Вітіньйо приєднався до Динамо влітку 2021 року. Столичний клуб заплатив Атлетіко Паранаенсе за перехід вінгера 6 мільйонів євро. За киян бразилець зіграв 13 матчів, у яких забив 3 голи.
- Через війну залишив Україну та грав на правах оренди за Атлетіко Паранаенсе (40 матчів, 2 голи) та Ред Булл Брагантіно (99 матчів, 7 голів).
- Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 6,5 мільйонів євро.