Літак Роналду терміново залишив Саудівську Аравію на фонівійни в Ірані: що сталось із Кріштіану

Близький схід знову охопили активні бойові дії. Наприкінці лютого армія США та Ізраїлю атакували Іран, що викликало розростання конфлікту по всьому регіону.

Іран почав завдавати масових ударів по Ізраїлю, Кувейту, ОАЕ, Бахрейну, Катару та іншим країнам. Також під атакою опинилась і Саудівська Аравія, повідомляє The Mirror.

Чи залишився Роналду в Саудівській Аравії?

Така ситуація відлякує туристів та позначається на культурному житті країни. Кілька авторитетних ЗМІ повідомили, що зірковий футболіст Кріштіану Роналду вирішив залишити Саудівську Аравію.

Зазначається, що приватний літак португальця Bombadier Global Express 650 залишив Саудівську Аравію ввечері понеділка, 2 березня. Транспортний засіб приземлився в Мадриді і за різними чутками на його борту був і сам Роналду.

Правда, інсайдер Фабріціо Романо спростував ці новини. Італійський журналіст запевнив, що футболіст Аль-Наса залишається в Саудівській Аравії та проходить лікування на командній базі Аль-Насра.

Варто нагадати, що під час спецоперації в Ірані було ліквідовано верховного лідера країни аятоллу Хаменеї. Іран же почав бити по нафтовій та цивільній інфраструктурі інших країн регіону. Також була заблокована Ормузька протока, що спричинило різке підвищення цін на нафту та газ.

Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?