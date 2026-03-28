Футболісти збірної Ірану відзначились потужним жестом після атаки США на школу для дівчат

У березні остаточно визначаться останні власники путівок на чемпіонат світу-2026. Тим часом, команди, які вже вийшли на Мундіаль, грали товариські матчі.

Серед них була і збірна Ірану, яка виграла свою групу в азійській конфедерації. Підопічні Аміра Галеноя у турецькому Белеку приймали збірну Нігерії, повідомляє 24 Канал.

Що зробили іранські футболісти?

Перед спарингом іранські футболісти провели щемливу акцію. Гравці "персів" вийшли на гру із аленькими рюкзаками рожевого та фіолетового кольорів.

Таким чином, спортсмени вшанували пам'ять жертв атаки на на початкову школу для дівчаток Шаджара Тайебе в місті Мінаб. В середині березня заклад постраждав внаслідок бомбардувань з боку армії США.

Як іранці влаштували акцію підтримки: дивитися відео

Жертвами цієї трагедії стали 175 осіб, більшість з яких – діти. Також серед померлих були вчителі та вихователі. Іранські футболісти заспівали гімн, тримаючи рюкзаки в руках.

Цікаво, що ФІФА не побачила у цих діях іранців "політичного підтексту". Раніше ж МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича з зимових Олімпійських ігор через "шолом пам'яті", на якому зображені вбиті росіянами спортсмени.

