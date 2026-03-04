Армія США та Ізраїлю заявила про проведення спеціальної військової операції проти Ірану. Країна опинилась на межі колапсу через вбивство її верхвного лідера Аятоли Хаменеї, повідомляє Topskills Sports UK.

Що вирішив нападник збірної Ірану?

Попри полярні політичні погляди народу Ірану, чимало представників цієї країни долучаються до армії задля захисту країни. Тепер же стало відомо. що до них може длучитись і зірковий футболіст.

Мова про накращого іранського гравця сучасності Мехді Таремі. Нападник Олімпіакоса звернувся до грецького клубу з проханням залишити розташуваня команд.

33-річний нападник має намір повернутися в Іран та долучитися до місцевої армії для боротьби проти американців. При цьому іранська федерація футболу відмовляє Мехді від такого вчинку.

Проте Таремі налаштований серйозно. На його думку, його країна зараз у критичному стані та потребує його. Таким чином, кар'єра іранця може бути призупинена на невизначений термін.

Футболіст є одним з найкращих гравців своєї збірної в історії. На його рахунку 56 голів у 101-му матчі за "персів". На клубному рівні Мехді пграв за Шахін Бушехр, Іранджаван, Персеполіс, Аль-Гарафу, Ріу Аве, Порту, Інтер та Олімпіакос, повідомляє Transfermarkt.

Що відомо про війну між США та Іраном?