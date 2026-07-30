Військовослужбовець ЗСУ, відомий коментатор Денис Босянок зазначав, що наразі дуже мало футболістів долучились до оборони держави. 24 Канал розповідає про тих, хто це зробив, беручи до уваги представників національної збірної.

Владислав Велетень: єдиний чинний футболіст

Вихованцю київського Динамо було 19 років у момент початку повномасштабної війни. Тоді футболіст долучився до столичної територіальної оборони.

Потім у червні нас відправили на місяць на навчання і потім нас прикомандирували до якоїсь бригади ЗСУ, і ми вже були в Краматорську. Я там був усього 2,5 місяці. Є хлопці, які там служать з початку війни і досі служать, і перебувають 10 з 12 місяців на нулі,

– розповідав футболіст Полісся у 2024-му.

Владислав Велетень / Фото: інстаграм Владислава Велетня

З початком сезону 2022/23 Велетень повернувся у професійний футбол. Він захищав кольори Колоса, а торік перейшов у Полісся.

У жовтні 2025-го Владислав Велетень дебютував у національній збірній України.

Продовжив кар’єру у ПФЛ: Андрій Богданов

Ще одним відомим футболістом, який потрапив до ЗСУ через київську ТРО, а згодом продовжив шлях у футболі, став колишній півзахисник Динамо та низки клубів УПЛ Андрій Богданов.

На момент 2022-го його кар'єра у Колосі була поставлена на паузу через війну.

Прийшло почуття обов'язку, і я прийняв таке рішення. Подумав, що потрібно чимось допомагати в цей дуже тяжкий період для країни. Зараз тяжкий час, усім потрібно працювати на перемогу. Будемо вірити в цю перемогу,

– так пояснював своє рішення піти захищати Україну ексдинамівець.

Андрій Богданов та Олександр Алієв / Фото з соцмереж

З армії він звільнився у 2025 році. Наразі 36-річний гравець виступає за друголіговий Тростянець. На рахунку Богданова один матч за збірну України в 2013 році.

Грає у медіафутболі, отримав відзнаку ТЦК: Олександр Алієв

З тієї ж ТРО до війська потрапив і Олександр Алієв. Пізніше він перебував у складі 112-ї бригади, однак пізніше був виключний з її складу.

Наразі Олександр бере участь у матчах на підтримку ЗСУ, а також представляє медіафутбольний клуб IGNIS. Торік у грудні він отримав відзнаку від Територіального центру комплектування.

У професійному футболі Алієв найбільше відомий виступами за Динамо, у складі якого грав з 2005-го по 2010 рік, а потім у 2011-2013 рр.

За основну команду "біло-синіх" Алієв відіграв 134 матчі. Футболку національної збірної України одягав 28 разів. Відзначився шістьма голами та вісьмома асистами. Брав участь у Євро-2012.

Виступав за Зеніт, а потім "кро**в" росіян: Роман Максимюк

На початку 2025 року стало відомо про зникнення безвісти колишнього флангового захисника Романа Максимюка. В елітному дивізіоні чемпіонату України він виступав за івано-франківський Спартак, Динамо, Дніпро, Волинь та Чорноморець. В період з 1998-го по 2002 рік п’ять разів зіграв за збірну України.

Знали про Романа Максимюка також і у Росії. У 1998-му та 1999 роках він виступав у складі Зеніта, з яким виходив у програний фінал Кубка Росії.

Роман Максимюк. Фото: Instagram Святослава Сироти

Навесні 2022-го на тай момент 47-річний ексфутболіст долучився до українського війська, служив навідником у 25-й Січеславській повітряно-штурмовій бригаді. Про обставини зникнення Максимюка розповідав журналіст Роман Бебех.

Став бойовим медиком: Владислав Ващук

Ексфутболіст московського Спартака, в Україні більш відомий тривалими та вдалими виступами за Динамо, Владислав Ващук теж був на початку повномасштабної війни у Територіальній обороні. До війська він доєднався дещо пізніше.

У 2023-му колишній центральний захисник вступив до Національної гвардії України, бригада "Буревій". Служив медиком, брав участь в евакуації поранених. Пізніше працював у медцентрі Нацгвардії. Командир запитав мене, чи боюся я крові.

Сказав, що ні. Там уже, коли хлопці – там не кров, там усе інше. Можна сказати, було страшніше, ніж кров. Без кінцівок, обпалені, люди, які самі не дихали. Багато чого було. Багато чого бачив, і, окрім того, що бачив, ти повинен це робити. Я багато бачив людей – наприклад тих, хто у швидкій працювали, які просто в ступорі стояли, а треба це швидко робити,

– розповідав Ващук.

Владислав Ващук / Фото з архіву Ващука

Кольори національної збірної України Владислав захищав з 1996-го по 2007 рік. У цей період дев’ятиразовий чемпіон України провів 63 матчі за "синьо-жовтих". Доходив до історичного чвертьфіналу ЧС-2006.

Скандальні затримання та повернення у футбол: Денис Гармаш

Торік в ніч проти 28 листопада Дениса Гармаша затримали працівники РТЦК Печерського району міста Києва. Відстрочки чи броні колишній футболіст Динамо не мав.

Спочатку стало відомо, що після проходження ВЛК він долучився до одного з підрозділів сил безпілотних систем. Проте, уже у квітні аматорський клуб Титан повідомив про підсилення футболістом. Невдовзі цей допис зник зі сторінок клубу.

Денис Гармаш у приміщенні ТЦК / Фото: ТГ-канал "Футбол України"

У складі Динамо Гармаш провів 237 матчів, в яких забив 34 голи. На рахунку футболіста також 31 гра та два м'ячі за національну збірну Україну у період з 2011-го по 2021 рік. Учасник Євро-2012.