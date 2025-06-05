"Піротехнік – у строю": на фронті загинув ультрас Шахтаря Артем Антоненко

Повномасштабне вторгнення Росії триває понад 3 роки. Кожного дня окупанти забирають життя цвіту української нації.

На фронті загинув ультрас Шахтаря Артем Антоненко. "Піротехнік" виконував бойове завдання на Донеччині, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "гірників".

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Що відомо про Артема Антоненка

Артем Антоненко у цивільному житті був великим фанатом Шахтаря. "Піротехнік" був старшим лейтенантом та заступником командира роти 54 окремої механізованої бригади.

"Гірники" вшанували пам'ять відданого вболівальника та героя України, який віддав своє життя за майбутнє країни.

Артем був невід'ємною частиною ультрас-руху нашого клубу: він жив футболом, підтримував команду в кожному турі, під час кожного виїзду. А коли країна потребувала, став до бою за її свободу. Артем був справжнім фанатом. Справжнім лідером. Справжнім Героєм. Вічна пам’ять. Вічна слава. Піротехнік – у строю!,

– йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, про загибель на фронті Іллі Ковальова, який був майстром спорту з сучасного п'ятиборства.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артема Антоненка. Вічна пам'ять герою України…