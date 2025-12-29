Чекає на мир від Путіна: екстренер збірної Росії видав крінжову заяву про війну в Україні
- Гус Хіддінк висловив надію, що Володимир Путін припинить війну в Україні.
- Нідерландець назвав диктатора "великим босом".
Російський футбол опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби та збірні дискваліфікували з міжнародних змагань.
Тим не менш, навіть у цивілізованому світі з'являються персони, які захищають росіян та бажають їх повернення. Нову зашкварну заяву видав відомий тренер Гус Хіддінк, повідомляє 24 Канал з посиланням на МатчТВ.
До теми Україну покарали за банер про Росію на матчі відбору на ЧС-2026
Що сказав Хіддінк про Путіна?
Нідерландський наставник поспілкувався із російськими пропагандистськими ЗМІ. Він висловив впевненість, що росіяни скоро зможуть повернутися у великий футбол.
Крім того, Гус назвав російського диктатора Володимира Путіна "великим босом". Хіддінк висловив надію, що головний терорист світу припинить війну в Україні.
Повернення збірної Росії та російських клубів можливе вже у 2026 році. І ми будемо сподіватися на це. Після того, як ваш "великий бос" принесе мир,
– заявив Хіддінк.
Така позиція Гуса не є несподіванкою. Нідерландець очолював збірну Росії з 2006 по 2010 роки та зміг довести її до півфіналу чемпіонату Європи. Також протягом двох років Хіддінк працював у клубі Анжі з Махачкали.
Окрім цього коуч очолював ПСВ, Фенербахче, Валенсію, Реал, Бетіс, Челсі, а також збірні Нідерландів, Південної Кореї, Австралії та Туреччини та Кюрасао. Найгучнішим його успіхом стала перемога в Кубку чемпіонів із ПСВ та півфінал ЧС-2022 з корейцями.
Які санкції проти росіян у футболі?
- З початком повномасштабної війни в Україні УЄФА відсторонила збірну Росії від міжнародних змагань. Команда країни-агресорки змушена грати лише товариські матчі та пропускати чемпіонати світу та Європи.
- При цьому УЄФА не застосовує санкцій проти збірної Білорусі. Посібники терористів продовжують грати офіційні матчі під своїм прапором та гімном.
- Раніше в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter президент УАФ Андрій Шевченко закликав не допускати росіян до Олімпійських ігор. Це викликало істеричну реакцію у відомого російського біатлоніста.