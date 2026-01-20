Лікарі місяць боролись за його життя: на війні загинув відомий тренер з гандболу Віталій Масло
- Відомий український тренер з гандболу Віталій Масло загинув на війні.
- Спортсмен отримав важкі поранення під час бойового завдання.
Українські спортсмени відіграють важливо роль у війні проти Росії. Більшість із них представляють країну на міжнародній арені, тоді як інші захищають Батьківщину зі зброєю в руках.
На жаль, не всі атлети повертаються додому живими. Про чергову спортивну втрату в лавах ЗСУ повідомляє Федерація гандболу України.
Що відомо про Віталія Масла?
13 січня загинув досвідчений гандболіст Віталій Масло. Хлопець з дитинства займався цим видом спорту, в тому числі у ДЮСШ №17 міста Києва.
Саме там він вирішив пізніше працювати та готувати нове покоління гандболістів. Масло займався розвитком дитячого та студентського гандболу в столиці України.
Віталій був ініціатором створення ДЮСШ "Борщагівець". Там він займався організаційними питаннями, а також тренував дітей та виступав за ветеранські команди.
Як помер гандболіст?
З початком повномасштабного вторгнення росіян Масло доєднався до лав ЗСУ. Гандболіст отримав поранення, але пізніше одужав та повернувся на фронт до побратимів.
На жаль, у грудні 2025-го під час виконання бойового завдання Віталій отримав важкі поранення після обстрілу. Лікарі тривалий час боролись за його життя, але врятувати 51-річного спортсмена не вдалось.
19 січня у Києві попрощались із гандболістом. Раніше гандбольний клуб Мотор повідомляв про смерть відомого гандболіста Михайла Цапа, який також служив у ЗСУ.
На щастя, захисники України продовжують нищити ворога, який вдерся на нашу землю. Рік тому воїни ЗСУ ліквідували російського гандболіста з Пермі.